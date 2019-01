Kena 5.99, l’offerta per i clienti Iliad

Filippo Vendrame,

Kena Mobile ha deciso di mandare in pensione la sua offerta operator attack Kena Xmas e di lanciare al suo posto Kena 5.99. Trattasi sempre di una tariffa operator attack che prevede chiamate illimitate, 100 SMS e 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 5,99 euro al mese. Questa nuova speciale tariffa è attivabile entro il 21 gennaio 2019 salvo proroghe. Trattandosi di un’offerta operator attack, Kena 5.99 non potrà essere attivata da tutti ma solamente dai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero da Iliad, Ho. Mobile e da alcuni operatori virtuali.

Kena 5.99 non è sottoscrivibile da parte di chi porta il suo numero da TIM, Vodafone, Wind, Tre, NoiTel, Rabona, Nextus, Ringo e SimPiù. I nuovi clienti che intendono aderire a Kena 5.99 dovranno preparasi a sostenere un costo iniziale di 9,99 euro comprensivo dei costi di attivazione e di acquisto della SIM. Si ricorda, inoltre, che la navigazione sotto rete 4G prevede un limite di velocità pari a 30 Mbps in Download e a 5,76 Mbps in Upload. In caso di extrasoglia, l’operatore virtuale applicherà le condizioni previste dal piano tariffario Piano Base Kena. Nel caso specifico di esaurimento del traffico dati, la navigazione sarà inibita sino al successivo rinnovo.

Il traffico dati può essere sfruttato anche utilizzando lo smartphone come modem. Si ricorda, infine, che Kena Mobile si appoggia alla rete mobile di TIM per offrire ai suoi clienti i servizi voce e dati.

Per chi intende passare a Kena Mobile dagli operatori Iliad e Ho. Mobile, Kena 5.99 rappresenta un’interessante opzione da valutare.

Kena 5.99 si può attivare direttamente nei negozi dell’operatore virtuale, oppure direttamente online. Maggiori informazioni sulle condizioni tariffarie direttamente all’interno del sito ufficiale di Kena Mobile.