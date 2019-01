Carta del docente su ePRICE: come usare il bonus

Filippo Vendrame,

La Carte del Docente offre 500 euro ai docenti ad ogni anno scolastico per la loro formazione. Trattasi di un’iniziativa voluta dal Ministero dell’Istruzione che permette di ottenere una Carta elettronica da utilizzare per l’acquisto di specifici prodotti o servizi. Infatti, i docenti che hanno accesso alla Carta del Docente potranno utilizzare il bonus dei 500 euro solo per l’acquisto di prodotti come computer, tablet e libri digitali e di servizi come corsi di aggiornamento e tanto altro. Un completo elenco di quello che permette di acquistare il bonus è presente all’interno del sito della Carta del Docente. Per accedervi ed ottenere così anche i 500 euro, i docenti devono essere in possesso dello SPID.

Inoltre, i docenti non potranno spendere il loro bonus ovunque ma solamente all’interno di alcuni negozi autorizzati. Tra questi c’è il noto eShop ePRICE che ha anche approntato una speciale pagina dove gli insegnanti possono trovare tutte le informazioni per quando riguarda l’uso del bonus da utilizzare per comprare beni all’interno della piattaforma di ecommerce. Sempre all’interno di questa pagina sono disponibili alcuni link che riportano all’acquisto dei prodotti compatibili con il bonus come Desktop, notebook, tablet, eBook reader, convertibili ed altro.

Carta del docente su ePRICE, uso

Per generare il buono di 500 euro della Carta del Docente gli insegnanti devono necessariamente andare sul sito dell’iniziativa ministeriale, loggarsi con le credenziali SPID e cliccare su “crea buono”. Dopo aver cliccato, dovranno scegliere tra le opzioni “esercizio online”, ambito “Libri e Testi” o “Hardware e Software” e generare il buono del valore degli articoli che desiderano acquistare. Una volta generato il buono Carta del Docente, dovranno tornare sulla pagina dedicata all’iniziativa su ePRICE, inserire il codice alfanumerico del bonus nel modulo presente nella pagina e convertilo in un buono acquisto ePRICE per acquistare materiale didattico, come libri e software, o nuovi PC, notebook e tablet.

La Carta del Docente è valida solo per l’acquisto di prodotti venduti e spediti direttamente da ePRICE, sono esclusi i prodotti di venditori terzi (marketplace).