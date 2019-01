Instagram, uovo dei record è la foto con più like

Candido Romano,

Internet è bello perché vario, può accadere di tutto. Anche che la semplicissima foto di un uovo diventi il post con più like su Instagram di sempre. Il profilo world_record_egg ha postato per ora solo un’immagine, appunto quella di un uovo con sfondo bianco: per ora ha totalizzato più di 25 milioni di like che sicuramente aumenteranno col tempo, superando il record precedentemente detenuto da Kylie Jenner, nota sorella di Kim Kardashian.

Il profilo identifica sé stesso come EGG GANG, ma fondamentalmente non si sa ancora chi ci sia dietro. “Raggiungiamo il record del mondo del post con più like su Instagram. Battiamo l’attuale record di Kylie Jenner (18 milioni)”, si legge nel testo del post. La pagina esiste da gennaio e non si sa neanche se il nome è stato cambiato nel corso del tempo. Fatto sta che un uovo, senza alcun significato specifico, ora è la foto “più piaciuta” su Instagram.

In realtà i livelli di significato potrebbero essere molteplici, tra cui battere una Kardashian con una foto di un uovo (da lanciare virtualmente?). La foto è stata condivisa da piccoli e medi influencer, per questo è diventata virale. Accade così di solito, qualcuno con un buon seguito condivide magari l’immagine sulla propria storia e la voce si sparge a macchia d’olio. Probabilmente l’utenza ha voluto mandare un messaggio, reputando la foto di un uovo più interessante del post in cui si dava la notizia della nascita del figlio di Kylie Jenner.

Nel frattempo arriva anche la risposta della diva, che in un video ha schiacciato un uovo sull’asfalto. Una risposta sarcastica per uno “scontro” così senza senso da diventare virale e per alcuni divertente, sicuramente per poco tempo. Così è il web, almeno una certa parte: domani si passerà a qualcos’altro di frivolo.