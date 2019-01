AESVI, il nuovo presidente è Marco Saletta

È Marco Saletta il nuovo presidente di AESVI, l’associazione di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia.

A scegliere Saletta come nuovo presidente di AESVI oggi l’Assemblea dei Soci dell’Associazione nel corso della prima riunione dell’anno che si è tenuta a Milano, affidando al General Manager di Sony Interactive Entertainment Italia il compito di guidare l’organizzazione per il prossimo biennio fino alla fine del 2020.

Marco Saletta succede a Paolo Chisari, General Manager di Activision Blizzard Italia, che ha ricoperto la carica negli ultimi 3 anni e sarà affiancato da quattro Vice Presidenti: Andrea Persegati, General Manager di Nintendo Italia, già Presidente dell’Associazione, Maurizio Finocchiaro, General Manager di Electronic Arts Italia, Ricardo Cones, General Manager di Ubisoft Italia, e Mauro Fanelli, Co-Founder & CEO di MixedBag e rappresentante dei soci developer dell’Associazione.

Marco Saletta è nato a Roma nel 1968, dove ha sempre vissuto e frequentato le scuole primarie e secondarie, e si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università LUISS di Roma nel 1992. Nel corso dei quasi 25 anni di carriera, ha maturato una nutrita esperienza nel settore del largo consumo prima e dell’Entertainment poi. Ha infatti iniziato il suo percorso professionale nella divisione Ice Cream & Frozen Food del gruppo Unilever, dove ha lavorato dal 1993 al 2004, con vari incarichi nelle direzioni marketing e vendite.

Dal 2004 al 2010 ha poi proseguito la sua esperienza nel largo consumo presso la S.p.A. Birra Peroni, azienda del gruppo SAB Miller, ricoprendo ruoli di Sales Director sia del canale Out Of Home che della GDO. Nell’aprile 2010 è quindi entrato in Sony Computer Entertainment Italia (oggi Sony Interactive Entertainment) nella veste di Direttore Vendite prima di assumere, dall’aprile 2011, il ruolo di General Manager della divisione PlayStation di Sony in Italia. In AESVI ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente dall’ottobre 2016 sino ad oggi e prima ancora il ruolo di Consigliere.

Sono felice di poter rappresentare l‘industria dei videogiochi in Italia in un momento in cui il settore sta vivendo una fase di grande sviluppo e crescita – ha dichiarato il neo eletto Presidente AESVI Marco Saletta – Il mio impegno come guida dell’Associazione per i prossimi due anni sarà di lavorare per costruire una migliore consapevolezza e comprensione dell’industria dei videogiochi a tutti i livelli e del suo valore per la strategia di trasformazione digitale del Paese. Sono convinto che l’Italia abbia un grande potenziale inespresso non solo come mercato, ma anche come hub di innovazione, creatività e impresa. Per questo tra le mie priorità ci saranno il dialogo con le istituzioni e i settori emergenti degli sviluppatori e degli esports.