Call center, l’ISTAT chiama dal 1510

Filippo Vendrame,

1510 è un numero di telefono che gli italiani dovranno imparare a conoscere molto bene. Trattasi della numerazione dedicata che l’AGCOM ha attributo all’ISTAT. Questo significa che da adesso in poi, l’Istituto di Statistica italiano utilizzerà questa numerazione per effettuare le sue indagini via telefono. La scelta di dotare l’ISTAT di un numero dedicato deriva dalla volontà di rendere queste chiamate riconoscibili da parte degli italiani per differenziarle da quelle “fastidiose” dei call center commerciali.

La numerazione 1510 sarà utilizzata da tutti i call center che operano per conto dell’ISTAT. L’Istituto di Statistica italiano, infatti, si appoggia ad una serie di call center privati che effettuano le indagini via telefono. Attualmente, l’ISTAT sta conducendo ben 101 diverse indagini statistiche attuate per fotografare alcune specifiche situazioni del Paese. Da evidenziare che rispondere alle indagini statistiche dell’ISTAT è un obbligo per i cittadini italiani. Chi non adempierà al suo dovere rischia, infatti, sanzioni molto pesanti che possono arrivare a 2.000 euro per le persone fisiche e a 5.000 euro per le aziende.

Grazie a questa numerazione speciale sarà molto più difficile per gli italiani sottrarsi a questo obbligo facendo finta di non aver capito che l’ISTAT li stava cercando.

Le indagini dell’Istituto di Statistica italiano del resto sono molto importanti perché permettono di scattare alcune importanti fotografie dell’Italia che poi vengono utilizzate per le scelte economiche e politiche del Paese.

Per quanto riguarda il numero dedicato 1510, esso non sarà solamente ad una via. Anche gli italiani, infatti, potranno chiamarlo e fornire le risposte alle domande poste, probabilmente utilizzando una sorta di risponditore automatico.

La nuova numerazione entrerà in funzionamento a breve e a quel punto i call center dell’ISTAT saranno perfettamente identificabili.