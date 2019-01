Amazon lancia l’evento re:MARS: focus sull’IA

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato re:MARS, un nuovo evento globale dedicato all’Intelligenza Artificiale per il Machine Learning, l’Automazione, la Robotica e lo Spazio. Negli ultimi due anni, l’amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, ha organizzato un evento annuale privato, conosciuto come “MARS”, in cui miliardari, astronauti e tante altre personalità hanno discusso del futuro della tecnologia. Adesso, quell’evento si sta trasformando in una conferenza pubblica.

re:MARS (acronimo di Machine Learning, Automazione, Robotica e Spazio), la prima conferenza annuale globale di Amazon sulla AI, si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2019 presso l’ARIA Resort & Casino di Las Vegas. Gli opinion leader e le aziende produttrici di diversi settori industriali impareranno, condivideranno e immagineranno come questi quattro campi di studio modelleranno il futuro. Incarnando lo stesso spirito di MARS, re:MARS combina le ultime novità scientifiche d’avanguardia con applicazioni pratiche che daranno inizio al cambiamento nelle organizzazioni di oggi. I partecipanti apprenderanno come l’Intelligenza Artificiale può migliorare l’esperienza del cliente, guidare l’efficienza aziendale, semplificare le operations, migliorare l’automazione, raggiungere i clienti attraverso nuovi servizi e interfacce, e altro ancora.

I partecipanti ascolteranno gli opinion leader di diversi settori, apprenderanno le migliori e comprovate pratiche di applicazione della AI oggi nelle aziende, incontreranno gli esperti tecnologici di Amazon e si troveranno immersi in tecnologie emergenti, dalle dimostrazioni di robot all’avanguardia, alla capsula per l’equipaggio Blue Origin New Shepard agli hackathon di AI. Vogliamo che i partecipanti si divertano, creino nuove amicizie e collaborazioni e trovino inaspettate ispirazioni.

Interverranno, tra gli altri, Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer di Amazon; Andrew Lo, Professor Charles E. e Susan T. Harris al MIT Sloan School of Management e Director del MIT Laboratory per il Financial Engineering; Ken Goldberg, detentore dell’illustre cattedra in ingegneria intitolata a William S. Floyd Jr. presso la UC Berkeley; Tom Soderstrom, Chief Technology Officer IT presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA; Kate Darling, specialista di ricerca presso il Media Lab del MIT e Docente Affiliata all’Harvard Berkman Center e tanti altri.

Ulteriori relatori interverranno in workshop pratici e approfondimenti tecnici per dimostrare le applicazioni pratiche della AI dietro Alexa, i servizi AWS, Amazon Go, Prime Air, Lab 126, Amazon Retail e altro.

Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon, ha così commentato l’annuncio di questa nuova iniziativa.

Viviamo all’inizio dell’età dell’oro della AI. I recenti progressi hanno già portato a invenzioni che prima esistevano solo nella fantascienza, e abbiamo solo toccato la superficie di ciò che è possibile. L’Intelligenza Artificiale è una tecnologia abilitante che può migliorare prodotti e servizi in tutti i settori. Siamo entusiasti di dare vita a re:MARS, e riunire opinion leader e aziende produttrici di diversi settori per condividere gli apprendimenti e stimolare nuove idee per l’innovazione futura.

A marzo apriranno le registrazioni di re:MARS.