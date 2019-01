Samsung presenta i nuovi SSD 970 EVO Plus

Candido Romano,

Samsung ha annunciato un nuovo prodotto nella categoria degli SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express). Si tratta del Samsung SSD 970 EVO Plus, con capacità di archiviazione fino a due terabyte. Adatto soprattutto ai professionisti, ai videogiocatori e appassionati di tecnologia che vogliono il massimo della velocità da una memoria di archiviazione su PC.

Mike Mang, Vice President of Brand Product Marketing, Memory Business di Samsung Electronics ha dichiarato:

Fin dall’introduzione sul mercato consumer delle prime unità SSD NVMe nel 2015, Samsung ha continuato a realizzare innovazioni in grado di superare le limitazioni tecniche, in termini di progettazione e prestazioni, delle unità SSD. Questo dispositivo di archiviazione interna, grazie alla tecnologia V-NAND di quinta generazione, offrirà prestazioni senza precedenti nelle attività come la post-produzione di contenuti in formato 4K, la realizzazione e simulazione di modelli in 3D, nonché l’esecuzione di giochi di nuova generazione.

Si parla di miglioramenti alle prestazioni fino al 53% in scrittura grazie all’integrazione dei chip V-NAND più avanzati e al firmware ottimizzato. Inoltre il Samsung SSD 970 EVO Plus gode di una maggiore efficienza energetica rispetto al modello precedente, il 970 EVO. La velocità di lettura e scrittura sequenziali arrivano infatti fin a 3.500 megabyte al secondo (MB/s) e a 3.300 MB/s rispettivamente. Le velocità casuali arrivano a 620.000 IOPS per le operazioni di lettura e fino a 560.000 IOPS per quelle di scrittura

Gli utenti saranno in grado di aggiornare più facilmente le proprie macchine grazie al fattore di forma M.2 e all’interfaccia PCIe Gen 3,0 x 4, semplicemente sostituendo il loro vecchio dispositivo di archiviazione con questo SSD. Samsung garantisce questo nuovo SSD cinque anni o fino a 1.200 terabyte scritti.

Le opzioni di capacità sono quattro: le versioni da 250 GB, 500 GB e 1 TB sono già disponibili per essere acquistate in tutto il mondo, mentre la versione da 2 TB sarà disponibile da aprile 2019. I prezzi partono da 105,59 euro.