Windows 10 October 2018 Update, ancora un update

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per Windows 10 October 2018 Update. Sebbene il Patch Tuesday del mese di gennaio 2019 sia lontano, la casa di Redmond ha deciso di distribuire un nuovo update qualitativo per l’ultima declinazione del suo sistema operativo di punta. Questo rilascio non deve apparire strano. Da un po’ di tempo a questa parte il gigante del software ha abituato i suoi utenti alla distribuzione di molteplici aggiornamenti per Windows 10 ogni mese.

Proprio la scorsa settimana, Microsoft aveva rilasciato una serie di update per le versioni 1703, 1709 e 1803 di Windows 10. Adesso, è il turno di Windows 10 October 2018 Update. Il change log dell’aggiornamento è davvero molto lungo, segno che la casa di Redmond è intervenuta su molte aree del sistema operativo per andare a risolvere diversi bug e problemi di sicurezza. Trattasi, dunque, di un aggiornamento sicuramente importante che va ad ottimizzare sensibilmente il funzionamento del sistema operativo. Non ci sono novità funzionali, ovviamente. Gli aggiornamenti qualitativi servono solo a risolvere bug di funzionamento e non ad introdurre novità funzionali.

Per quelle bisognerà attendere il rilascio del nuovo grande step di Windows 10 che la società sta sviluppando con l’aiuto degli Insider e che dovrebbe arrivare per tutti gli utenti Windows 10 a partire dal mese di aprile 2019.

Visto il change log piuttosto corposo di questo nuovo aggiornamento qualitativo, l’invito è di andarlo ad installare quanto prima attraverso il canonico canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate. Questo nuovo aggiornamento è identificato dal codice KB4476976 e porta la build del sistema operativo alla versione 17763.292.