Microsoft: Skype Room Systems diventa Teams Rooms

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato di aver rinominato Skype Room Systems in Teams Rooms. Nel 2016, la società aveva presentato Skype Room Systems, conosciuto anche come Project Rigel. Trattasi di una console realizzata dai partner della società per le sale riunioni di tutte le dimensioni, progettata appositamente per Microsoft Skype for Business e dotata di un’interfaccia touch estremamente intuitiva da utilizzare. Ad oggi, oltre 130 milioni di minuti di riunioni sono stati condotti tramite Skype Room Systems.

Tuttavia, è noto a tutti che la casa di Redmond sta lentamente migrando da Skype for Business a Teams come piattaforma premium di collaborazione e comunicazione. Non stupisce, dunque, che Microsoft abbia deciso di trasformare Skype Room Systems in Teams Rooms. Skype Room Systems, dunque, non sparisce ma cambia solamente di nome oltre a venire affinato ulteriormente. Microsoft, infatti, evidenzia che continuerà a funzionare con le chiamate e le riunioni di Skype for Business. Microsoft Teams Rooms rende facile pianificare le riunioni. Gli utenti potranno utilizzare Microsoft Outlook o Microsoft Teams per organizzare un incontro. I meeting si avviano con un solo click attraverso l’interfaccia utente della piattaforma.

Inoltre, grazie ad un sistema di rilevamento della prossimità (disponibile a breve), Teams Rooms renderà facile scoprire e aggiungere sale nelle vicinanze a qualsiasi riunione.

Non mancano, inoltre, tante altre piccole novità che renderanno questa piattaforma per le riunioni ancora più competitiva. Microsoft afferma che nel prossimo mese di febbraio saranno annunciate anche altre novità. Possibile che arrivino nuovi dispositivi compatibili con questa piattaforma.

Quanto annunciato dal gigante del software rientra perfettamente nel suo progetto di migliorare le soluzioni e i servizi messi a disposizione alle aziende per migliorarne la produttività e la competitività.