Samsung Galaxy M10 e M20, schermo Infinity-V

Luca Colantuoni,

Come anticipato due settimane fa, Samsung ha annunciato la nuova serie Galaxy M in India. I Galaxy M10 e M20 sono i primi smartphone del produttore coreano con display Infinity-V, ovvero con notch a goccia. Non è noto al momento se la serie Galaxy M arriverà anche in altri paesi, prendendo il posto della serie Galaxy J.

Samsung Galaxy M10

Il Galaxy M10 possiede uno schermo da 6,22 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Grazie al notch e allo spessore ridotto delle cornici è stato raggiunto uno screen-to-body ratio del 90%. All’interno del notch è presente la fotocamera frontale con sensore da 5 megapixel e obiettivo f/2.0, mentre la capsula auricolare è stata spostata nella cornice superiore. La dotazione hardware comprende un processore octa core Exynos 7870, 2 o 3 GB di RAM e 16/32 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 512 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.9) e ultra grandangolare (f/2.2 e 120 gradi). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 3.400 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia Samsung Experience 9.5.

Samsung Galaxy M20

Il Galaxy M20 possiede specifiche migliori. Lo schermo da 6,3 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un rapporto di aspetto 19.5:9. La dotazione hardware comprende il recente processore Exynos 7904, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. La doppia fotocamera posteriore è identica a quella del Galaxy M10, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia Samsung Experience 9.5.

Disponibilità e prezzo

I prezzi del Galaxy M10 sono 7.990 rupie (2GB+16GB) e 8.990 rupie (3GB+32GB), mentre quelli del Galaxy M20 sono 10.990 rupie (3GB+32GB) e 12.990 rupie (4GB+64GB). Due i colori al lancio: Ocean Blue (blu) e Charcoal Black (nero). Entrambi saranno disponibili sul sito Samsung e su Amazon India dal 5 febbraio.