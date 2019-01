Microsoft svela i Games with Gold di febbraio 2019

Marco Locatelli,

Annunciati i videogiochi gratuiti di febbraio dedicati agli utenti abbonati al servizio Xbox Live Gold e che fanno parte della promozione mensile Games with Gold.

Come ogni mese, gli abbonati a Xbox Live Gold ricevono gratuitamente anche a febbraio due giochi per i possessori di Xbox One e due per quelli che stanno ancora giocando con la “vecchia” Xbox 360.

Dunque, i titoli gratuiti per il mese di novembre saranno: per Xbox One Bloodstained: Curse of the Moon, successore spirituale della vecchia serie Castlevania in 2D firmata Konami e disponibile al download a costo zero a partire dal primo di febbraio e fino al 28 e Super Bomberman R, che sarà scaricabile dallo store Xbox a titolo gratuito a partire dal 16 febbraio e fino al 15 marzo.

Per quanto riguarda, invece, Xbox 360 in omaggio ci saranno Assassin’s Creed Rogue di Ubisoft dal primo al 15 febbraio e Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, dal 16 al 28 febbraio. Ovviamente i possessori di Xbox One, grazie alla retrocompatibilità, potranno riscattare e giocare senza problemi anche i titoli per Xbox 360 sulla loro console.

Ricordiamo che gli abbonati a Xbox Live Gold potranno ancora scaricare i giochi gratuiti di gennaio 2019 fino al 31 del mese. Nello specifico è ancora possibile riscattare per Xbox 360 Lara Croft: Guardian of Light e Far Cry 2, mentre per Xbox One il platform game Celeste e WRC 6 FIA World Rally Championship.

Insomma, senza nemmeno mettere mani al portafoglio è possibile aggiungere alla propria libreria di videogiochi due titoli, o quattro nel caso di possessori di Xbox One. La promozione è esclusivamente dedicata agli abbonati al servizio Xbox Live Gold di Microsoft.