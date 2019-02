PlayStation 5, registrato dominio web

Marco Locatelli,

Anche se ancora manca l’ufficialità, continuano le voci a conferma della futura console PlayStation 5. L’ultima indiscrezione riguarda la registrazione del dominio PlayStation5.pro.

Il rumor è stato segnalato su ResetERA ma, al momento, il link è un semplice redirect al sito ufficiale di PlayStation. Il fatto che Sony abbia deciso di registrare questo dominio è l’ennesima conferma – se ancora fosse necessario – che il colosso nipponico stia effettivamente lavorando ad una nuova console.

Nota di servizio: il suffisso “.pro” non riguarda la console ma si tratta di una tipologia di dominio che viene utilizzato per pagine o siti web dedicati ai professionisti. Ciò potrebbe quindi significare che il nuovo dominio sia dedicato ai professionisti del videogioco, e cioè agli sviluppatori che su questa pagina troverebbero tutte le info di cui necessitano per poter lavorare ai videogiochi per la futura PlayStation 5. Sony avrebbe ovviamente potuto portarsi avanti e registrare altri domini come il più “classico” PlayStation5.com o PS5.com

Stando ad una notizia di pochi giorni fa, l’analista Daniel Ahmed ha affermato che un certo numero di software house avrebbe già tra le mani il kit di sviluppo di PlayStation 5. Ancora però non è stato specificato quali.

Per quanto riguarda l’annuncio della nuova PlayStation 5, sono in molti gli addetti ai lavori che hanno pronosticato come momento la GDC di San Francisco, in programma a marzo. Altri puntano invece sulla PlayStation Experience di fine anno, manifestazione che lo scorso anno non ha avuto luogo.