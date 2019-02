Skype, in arrivo le emoticons personalizzate

Filippo Vendrame,

Microsoft continua nel suo lavoro di sviluppo di Skype per migliorarne l’esperienza d’uso. La casa di Redmond ha annunciato che gli Insider che stanno testando la versione sviluppo di Skype possono provare una nuova funzionalità chiamata “personalized emoticons“. Questa novità permetterà alle persone di poter prendere alcune emoticons presenti sul pannello dedicato scambiandole con quelle relative ad altri personaggi. Per esempio, la classica buffa faccina sorridente potrà essere sostituita con una scimmia, un robot, un gatto, un koala o un cane sempre sorridenti.

Non tutte le emoticons potranno essere personalizzate. Per effettuare la personalizzazione, gli utenti dovranno cliccare sulla faccina con il pulsante destro del mouse o sui dispositivi mobile, tendo premuto a lungo su di essa. Inoltre, oltre alla personalizzazione delle emoticons, gli utenti potranno modificare il colore dei cuori e dei nastri. Queste novità dovrebbero arrivare a tutti gli utenti Skype nel giro di poche settimane. In alternativa, gli interessati possono aderire al programma Insider di Skype direttamente dal client sul loro PC, oppure scaricando la versione beta dal Play Store. Su iOS, invece, è necessario disporre di un invito per aderire al programma beta.

La personalizzazione delle emoticons non è l’unica novità che è giunta nelle mani degli Insider di Skype. Microsoft, infatti, ha rilasciato per la solo app mobile di Skype una nuova interfaccia per le videochiamate pensata per migliorarne l’esperienza di utilizzo. Il nuovo design rende più facile nascondere gli elementi dell’interfaccia utente non necessari, consentendo alle persone di concentrarsi sulla chiamata stessa.

Con un tocco sullo schermo si potrà far apparire o nascondere i controlli più comuni dell’interfaccia utente, mentre le opzioni più avanzate come la registrazione delle chiamate sono nascoste in un nuovo menu nella parte inferiore dello schermo. Inoltre, per le videochiamate one-on-one, il video in uscita è anche leggermente più grande, quindi è più facile vedere ciò che viene mostrato.

Queste novità richiedono la versione 8.38.76.134 di Skype per dispositivi mobile. Le modifiche sono state implementate lato server da Microsoft e quindi non sarà necessario attendere un aggiornamento dell’app. Non è chiaro quando queste nuove funzionalità arriveranno per tutti gli utenti di Skype.