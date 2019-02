PosteMobile Casa Facile, chiamate illimitate

Filippo Vendrame,

PosteMobile ha deciso di rivedere la sua offerta per la casa “PosteMobile Casa” arricchendola. Nasce così “PosteMobile Casa Facile” che offre chiamate illimitate nazionali verso i numeri di rete fissa al prezzo di 14,90 euro al mese. Le chiamate verso i numeri di rete mobile, invece, costano 19 centesimi di euro al minuto. Canone in promozione sino al 16 marzo 2019. Successivamente, salvo proroghe, il costo salirà a 20,90 euro al mese. Inclusi nel prezzo anche servizi come segreteria telefonica, visualizzazione del numero chiamante, avviso di chiamata e call center dedicato.

Inoltre, l’operatore virtuale evidenzia che sempre sino al 16 marzo la consegna e la prima installazione del telefono sono gratuite. Per l’attivazione del piano è previsto un contributo di 29 euro che verrà addebitato nella fattura del mese successivo a quello di attivazione. Per usufruire del servizio di telefonia fissa “PosteMobile Casa Facile” il dispositivo telefonico deve essere collegato alla rete elettrica. In caso di prolungata interruzione dell’energia elettrica, una volta esaurite le batterie fornite, non sarà possibile utilizzare il servizio “PosteMobile Casa Facile”, nemmeno per chiamate a numeri di emergenza. Il servizio di telefonia fissa viene erogato su rete radiomobile, attraverso una Carta SIM già inserita nel dispositivo telefonico fornito dalla Società.

Il telefono utilizzato per “PosteMobile Casa Facile”, infatti, non si collega alla rete fissa ma bensì a quella mobile di PosteMobile sfruttando una SIM integrata al suo interno.

Contestualmente, PosteMobile mette in promozione sino al 16 marzo pure “PosteMobile Casa” che include chiamate illimitate sia verso i numeri di rete fissa che quelli di rete mobile al costo di 20,90 euro al posto dei canonici 26,90 euro.

Maggiori informazioni sulle offerte di rete fissa dell’operatore virtuale direttamente all’interno del suo sito ufficiale.