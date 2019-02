Tutte le nuove Emoji del 2019 da Unicode, sono 230

Candido Romano,

Il consorzio Unicode ha pubblicato l’elenco e le specifiche di Emoji 12.0, praticamente quelle in arrivo nel 2019 sulla maggioranza delle piattaforme. In tutto sono 230 se si tengono in considerazione le tonalità della pelle, ma che diventano 75 se si differenzia per variazione di genere, mentre quelle totalmente nuove sono 59.

Dalle specifiche del consorzio Unicode attingono tutti i produttori di sistemi operativi, ma anche app e servizi web per lavorare a specifici set di icone. Cosa c’è di nuovo? Innanzitutto una serie di disabilità, derivanti dalla proposta di Apple di qualche tempo fa. Tra cani guida, sedie a rotelle e apparecchi acustici anche coloro che sono colpiti da disabilità potranno trovare una rappresentazione.

Ci sono anche nuove emoji dedicate agli animali, vestiti e cibi e tantissime variazioni di coppie che si tengono per mano. Arrivano poi nuovi colori per l’emoji del cuore e l’emoticon dello sbadiglio: grazie a Emojipedia si hanno anche tutte le novità in un’unica immagine. In particolare quella molto attesa del cuore bianco dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno.

Tra le tante icone ha sorpreso una in particolare, quella che “indica qualcosa di piccolo”, cioè una mano con pollice e indice vicini. Un simbolo che potrebbe indicare il cosiddetto “pinch to zoom” che spesso gli utenti compiono sugli schermi touch degli smartphone per ingrandire o rimpicciolire un’immagine. Probabile invece che sarà utilizzata per altri scopi, del resto la fantasia degli utenti non ha limite.

Ora tutte le piattaforme possono iniziare a lavorare sulle emoji per gli specifici sistemi operativi, secondo gli stili personali che li caratterizzano. Gli sviluppatori lavoreranno grazie a queste specifiche e le rilasceranno con nuovi aggiornamenti anche di applicazioni durante il corso dell’anno.