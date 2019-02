OneNote per Windows 10, in arrivo il tema scuro

Filippo Vendrame,

OneNote per Windows 10 si prepara a ricevere un’importante novità. Trattasi della possibilità di attivare un tema scuro che permetterà a quest’applicazione di allinearsi, dal punto di vista del design, al sistema operativo. Microsoft, infatti, dal 2016 ha introdotto all’interno di Windows 10 la possibilità di attivare il tema scuro. Da quel momento, sempre più applicazioni del sistema operativo hanno iniziato ad abbracciare questa scelta stilistica.

Una delle poche che non aveva ancora introdotto il tema scuro era proprio OneNote. Una lacuna che molto presta sarà colmata dalla casa di Redmond. Questa novità è ancora in via di sviluppo e presto dovrebbe arrivare nelle mani degli Insider. Una volta completati tutti i test, questa funzione arriverà nelle mani di tutti gli utenti Windows 10. Curiosamente, al momento il tema scuro si applica a tutte le parti dell’applicazione ad eccezione dell’area centrale, quella dove si lavora e dove si appuntano le note e che al momento rimane, quindi, bianca. Da capire se trattasi di una scelta definitiva oppure se al momento del rilascio finale anche quest’area disporrà di una diversa colorazione.

Tuttavia, è facile immaginare che Microsoft preferisca lasciare l’area di lavoro di OneNote bianca per evitare problemi con l’utilizzo dell’inchiostro digitale nero, a meno che non abbia in serbo qualche soluzione particolare.

Altra novità molto carina sempre collegata al tema scuro è la sincronizzazione del tema all’interno di tutte le applicazioni OneNote collegate al proprio account. Se si utilizza il tema scuro sul PC, tale tema sarà applicato automaticamente anche all’interno delle altre app OneNote che si utilizzano su altri dispositivi.

Sicuramente se ne saprà di più nel corso delle prossime settimane quando la nuova opzione di OneNote giungerà nelle mani degli Insider.