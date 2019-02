Skype, effetto sfocatura nelle videochiamate

Filippo Vendrame,

Novità importante per gli utenti Skype. Microsoft, infatti, ha annunciato la disponibilità di una nuova funzione che permette di applicare un effetto sfocatura durante una videochiamata. Questa nuova opzione d’uso permette di rendere difficilmente distinguibile lo sfondo dietro chi sta chiamando. In questo modo non solo è possibile enfatizzare il volto di chi sta effettuando la video chat ma anche di nascondere un ambiente magari un po’ disordinato. Potrebbe persino aiutare in situazioni imbarazzanti quando qualcuno di inatteso entra nella stanza durante la videochiamata.

Microsoft ha introdotto per la prima volta la funzionalità di poter effettuare la sfocatura nelle videochiamate all’interno di Microsoft Teams lo scorso anno. Finalmente, la medesima opzione d’uso è disponile per tutte le ultime versioni desktop di Skype. Non è chiaro, al momento, se l’effetto sfocatura arriverà prima o poi anche all’interno delle versioni mobile del client di comunicazione di Microsoft. Sfruttare questa nuova opzione è davvero molto semplice. Gli utenti dovranno prima di tutto avviare la videochiamata e poi spostare il puntatore del mouse sul pulsante delle videochiamata per visualizzare le opzioni avanzate.

A quel punto sarà sufficiente abilitare la funzione di sfocatura. Tutto, dunque, molto semplice e rapido. La novità è già disponibile anche in Italia.

Microsoft evidenzia che per applicare correttamente l’effetto sfocatura utilizza un sistema basato sull’intelligenza artificiale. In questo modo, la persona inquadrata dalla webcam dovrebbe rimanere sempre perfettamente visibile. Solo lo sfondo, dunque, verrà sfocato.

In definitiva trattasi di una novità interessante che evidenzia ancora una volta il grande lavoro che sta portando avanti Microsoft nel migliorare l’esperienza d’uso di Skype per offrire ai suoi utenti un prodotto sempre più completo e maturo.