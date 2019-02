CloudConf 2019, il più grande evento sul cloud

Filippo Vendrame,

La CloudConf è un importante appuntamento dedicato al cloud computing: scalabilità, IoT, intelligenza artificiale, serverless, security e tanti altri argomenti. Dopo 6 edizioni di grande successo, l’evento è oramai diventato un classico delle conferenze informatiche italiane. La CloudConf è nata nel 2013 da un’idea della startup informatica ​CorleyCloud​ che ancora ne gestisce l’organizzazione. Anno dopo anno, l’evento ha guadagnato consensi crescendo costantemente. L’appuntamento 2019 sarà molto importante per la CloudConf.

Questa nuova edizione si caratterizzerà per l’allargamento a 1000 partecipanti. Questo significa che l’evento diventa uno dei più grandi in Italia e in Europa. La qualità dei talk è sempre altissima con relatori esperti da aziende importanti (​Amazon Web Services, Microsoft, HashiCorp, IBM, Docker, DAZN, InfluxDB ed altri). Ma quello che colpisce della CloudConf non è solo l’importante traccia di interventi in programma nel prestigioso Auditorium del “Centro Congressi Lingotto” di Torino, ma anche la mole di attività che coinvolgeranno i partecipanti nel corso della giornata.

Attività che rendono l’evento di interesse per tutti gli addetti ai lavori: sviluppatori, project manager, freelance, aziende di qualsiasi dimensione. Non mancheranno infatti spazi per il networking, con oltre ​24 talk​ da altrettanti meetup e community tecnologiche italiane che partecipano all’evento, e una serie di startup e sponsor invitate a esporre. Ci saranno oltre 200 sessioni di mentorship 1-to-1 gratuite con esperti in diverse tecnologie, e 8 workshop formativi per sviluppatori. Infine, un ​Business Corner​: una conferenza nella conferenza, dedicata a CTO e manager, per discutere di cost saving, cloud opportunity e ottimizzazione delle risorse.

In ultimo ma non meno importante, la CloudConf rinnova l’accessibilità del proprio evento con prezzi estremamente concorrenziali (attualmente 49,90 euro il prezzo di entrata, senza contare numerosi sconti disponibili online). Un’ottima occasione per una giornata piena di innovazione e con tanti vantaggi (servizio guardaroba, connessione WiFi, gadget, coffee break, pranzo e addirittura aperitivo finale inclusi nel prezzo). Il costo contenuto, la scaletta di relatori d’eccezione e la possibilità di fare networking hanno portato l’evento a ​sei sold-out consecutivi​.

L’appuntamento della CloudConf 2019 è fissato per giovedì 28 marzo a Torino presso il “Centro Congressi Lingotto” in via Nizza 280.