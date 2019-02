LUISS e Talent Garden insieme per la formazione

Filippo Vendrame,

LUISS Business School e Talent Garden Innovation School si stringono le mani per dare il vita al Digital Business Strategy, Major del Master in Management and Technology, che prenderà ufficialmente il via il 18 marzo negli spazi del Milano LUISS HUB (Via Massimo D’Azeglio, 3). Il Master universitario di I livello formerà figure professionali specializzate, quali, Digital Transformation Manager, Digital Communication Manager e Business Intelligent Specialist, capaci di comprendere e interpretare le nuove dinamiche che stanno trasformando l’ecosistema in cui le imprese si trovano a competere ogni giorno.

La rivoluzione digitale sta cambiando il volto della società e dell’economia, le aziende sono chiamate a innovare le proprie strategie di business e di crescita per poter resistere a un mercato sempre più rapido e in continuo cambiamento. Nei prossimi cinque anni il mercato del lavoro italiano avrà bisogno di un numero di occupati compreso tra i 2,5 e i 3,2 milioni Di questi, saranno 267 mila professionisti richiesti con specifiche competenze in ambito digitale e 4.0, in grado di traghettare le aziende attraverso la trasformazione digitale. Partendo da questi presupposti, LUISS Business School e Talent Garden Innovation School hanno deciso di creare il progetto Digital Business Strategy.

Una partnership quella siglata tra LUISS Business School e Talent Garden, che rappresenta un importante esempio di collaborazione tra un prestigioso Istituto di formazione e un player dell’innovazione di nuova generazione già affermatosi a livello internazionale, segnando l’inizio di un percorso dal valore unico all’insegna della contaminazione dei contenuti, del network, delle metodologie e dell’approccio educativo.

Un percorso che traduce la formazione in competenza e facilita l’accesso al lavoro in tempi brevi, così come dimostrano i risultati emersi da un’indagine condotta da Talent Garden Innovation School, secondo cui il tasso di occupazione dei diplomati nei master della scuola è a tre mesi dal corso del 92%. Effetti positivi che si riscontrano anche sul fronte contrattuale: il 92% degli ex studenti dei corsi Full Time (con una media di età di 26 anni all’inizio del percorso formativo), dichiarano oggi di avere un lavoro stabile. In particolare, di questi il 70% ha un contratto a tempo indeterminato o in apprendistato.

Digital Business Strategy, il programma

Il Master, della durata di 12 mesi, sarà diviso in 4 moduli: il primo si concentrerà su temi di General Management, volti a fornire solide basi economiche e strategiche: nel secondo e terzo modulo, gli studenti affronteranno i corsi relativi al mondo digital, sia per comprendere meglio l’ecosistema (Corsi Core), sia per apprendere gli strumenti necessari a gestire con successo un digital business (Corsi Avanzati) con un approfondimento su Data Centric Approach, Coding e Digital Payments.

Nel quarto modulo gli studenti si dedicheranno al Field Project, per trasformare le conoscenze in vere e proprie competenze pratiche, attraverso lo svolgimento di uno stage, di un progetto imprenditoriale o di ricerca.

Le selezioni per accedere al master si concluderanno il 15 marzo. Per i candidati meritevoli si offrono fino a 3 borse di studio a copertura parziale della quota di partecipazione (fino alla concorrenza del 50% della quota). Una Commissione assegnerà le riduzioni in base alla valutazione dei curricula e dei risultati delle prove di selezione.