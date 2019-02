Skype, novità per la nuova app desktop

Filippo Vendrame,

Microsoft continua a lavorare sulla nuova applicazione desktop di Skype per migliorarla e per introdurre tutte quelle funzionalità molto apprezzate presenti sul vecchio Skype (7.x) ancora non portate sul nuovo client (8.x). Tutte le principali funzioni sono presenti, ma alcune di quelle secondarie molto apprezzate dagli utenti non sono ancora state inserite.

Il gigante del software, dunque, sta lavorando sul nuovo Skype per desktop per computer Windows e Mac per offrire ai suoi utenti la vecchia esperienza d’uso all’interno di un programma rivisto, migliorato ed al passo con i tempi. L’ultimo aggiornamento di Skype che è arrivato nelle mani degli Insider introduce una piccola ma importante novità nell’interfaccia del client. Adesso, tutte le conversazioni saranno presenti anche durante una chiamata o una videochiamata. In precedenza, invece, durante una chiamata o una videochiamata Skype, il riquadro della chat si apriva sulla sinistra e impediva la visualizzazione degli elenchi delle conversazioni durante la chiamata o la videochiamata.

Il pannello di chat ora è anche ridimensionabile. Trattasi di piccole ma importanti novità che dovrebbero rendere migliore l’esperienza d’uso del client di comunicazione della casa di Redmond.

La versione di Skype che introduce queste migliorie è la release 8.40.76.32. Una volta che gli Insider avranno validato le novità, queste arriveranno anche agli utenti desktop regolari attraverso un futuro aggiornamento.

Chi volesse già testare queste novità lo potrà fare iscrivendosi al programma Insider di Skype. Farlo è molto semplice e l’iscrizione si effettua dall’applicazione stessa.

Tutto quello che gli interessati dovranno fare è recarsi nelle Impostazioni di Skype, poi entrare nella sezione “Guida e feedback” e selezionare la voce “Join preview”. Con questi brevi passaggi sarà possibile ricevere in anticipo tutte le novità di Skype per aiutare Microsoft nel loro sviluppo.