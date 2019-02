LinkedIn inclusiva: Academy di personal branding

Candido Romano,

LinkedIn e Inclusive Mindset, il programma dedicato all’inclusione lavorativa delle persone che appartengono a categorie svantaggiate, danno il via a una Academy di personal branding per dare la possibilità ad un pubblico di persone con disabilità di scoprire le potenzialità del social network dedicato al lavoro.

Una partnership che si pone l’obiettivo di promuovere verso l’opinione pubblica e le aziende il tema dell’inclusione e della valorizzazione delle competenze di persone solitamente discriminate in fase di selezione. L’inclusione di questi talenti i azienda mobilita il potenziale di persone con vulnerabilità legate alla disabilità, all’origine o all’identità di genere.

Si è già svolto il primo incontro dell’Academy lo scorso 15 febbraio nella sede milanese di LinkedIn Italia, che ha previsto sessioni dedicate al personal branding e ha dato ai partecipanti la possibilità di esprimere al meglio le proprie skill. Faranno seguito altri workshop e attività di formazione in tutta Italia, per fornire ai candidati una solida base per affrontare i Job Day che si svolgeranno, nei prossimi mesi, a Milano, Roma e Torino.

All’interno del programma dei Job Day di Inclusive Mindset ci saranno dei workshop con le aziende, orientamento e una collaborazione per l’organizzazione dell’Inclusive Mindset Award, dove parteciperanno le aziende più meritevoli in termini di inclusione lavorativa. Marcello Albergoni, Head of Italy di LinkedIn ha detto:

Per LinkedIn, la responsabilità sociale è uno dei principali valori, condiviso e promosso da tutti i dipendenti e i collaboratori della nostra azienda, e riteniamo fondamentale poter mettere a disposizione di qualsiasi persona, dotata di qualsiasi abilità, le enormi potenzialità della nostra piattaforma come strumento efficace per la crescita personale, lavorativa e sociale. Per questo motivo, abbiamo colto con enorme entusiasmo la possibilità di poter partecipare ad un così importante progetto di inclusione con Inclusive Mindset, perché ci offre nell’immediato una opportunità concreta di condividere e diffondere nel nostro paese, all’interno e all’esterno di LinkedIn, tutti i valori legati al programma EnableIn.