Telegram Web: cos’è e come si usa

Filippo Vendrame,

Telegram è una ben nota applicazione per dispositivi mobile e per computer che permette di comunicare con i propri contatti in maniera rapida e sicura. Inoltre, essendo basata sul cloud, gli iscritti potranno trovare sempre tutti i messaggi delle loro chat indipendentemente dal client utilizzato. Viste le sue grandi potenzialità, per molti Telegram è una validissima alternativa a WhatsApp.

Oltre a poter garantire il classico scambio di messaggi, Telegram permette la condivisione di ogni tipo di file con il solo limite di non superare il peso di 1,5 GB. Inoltre, è presente il supporto alle chiamate vocali. Tra le funzionalità più interessanti si menzionano i Gruppi ed i Canali. L’applicazione è completamente gratuita e non è presente nemmeno la pubblicità. Telegram non è solamente accessibile attraverso un’app per smartphone o computer in quanto questa piattaforma di messaggistica è disponibile anche attraverso un comodo servizio web utilizzabile da un qualsiasi browser di un PC: Telegram Web.

Telegram Web, come funziona

Poter accedere direttamente dal browser di un PC a Telegram offre diversi vantaggi tra cui quello di poter utilizzare la piattaforma di messaggistica su di un qualsiasi computer senza dover per forza installare il client desktop o usare quello sullo smartphone. Si potrà, dunque, comunicare con estrema facilità da ogni luogo.

Usare Telegram Web è davvero molto banale. La prima cosa da fare è accedere al sito Web del servizio. Successivamente gli utenti dovranno inserire il numero di cellulare collegato all’account Telegram. A quel punto arriverà un codice attraverso un messaggio sull’app Telegram del telefono. Inserito nell’interfaccia web quel codice, Telegram Web sarà pronto a funzionare.

Telegram Web si utilizza come il client desktop per computer. Tuttavia, mancano alcune funzionalità come le chiamate vocali, le Chat Segrete e la possibilità di creare nuovi Canali.