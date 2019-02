E3 2019, Microsoft presenterà due Xbox next-gen

Marco Locatelli,

Se Sony ha già annunciato diversi mesi fa di dare forfait al prossimo E3 di Los Angeles, sembra voler invece prepararsi in grande Microsoft che, stando a diversi rumor in rete, potrebbe presentare addirittura due nuove Xbox di prossima generazione.

A riportare l’indiscrezione settimana scorsa il sito JeuxVideo, il quale ha scritto che Microsoft presenterà la nuova Xbox all’E3 2019. Se è vero che la console è prevista sul mercato non prima del 2020, è molto improbabile che alla prossima kermesse videoludica più importante del mondo si saprà molto sulla futura Xbox in termini di informazioni tecniche o prezzi, ma darà certamente a Microsoft l’occasione di sfruttare al meglio i riflettori dell’E3, come già detto orfano di Sony.

Che Microsoft sia al lavoro su due versioni della Xbox next-gen è già nell’aria da diverso tempo, con i rumor che montano con insistenza. Sono già anche trapelati i nomi in codice delle due nuove macchine da gioco firmate Microsoft: Lockheart, la più economica e quindi meno potente (come Xbox One S), che supporterà però gli stessi giochi, e Anaconda, che sarebbe l’equivalente di Xbox One X.

Sul sito JeuxVideo confermate voci già trapelate in questi mesi, come il fatto che la versione più economica Lockheart abbandonerà il lettore Blu-ray per incentivare gli acquisti online, e che entrambe le console disporranno di un hard disk SSD. Xbox Lockheart e Anaconda saranno completamente retrocompatibili con i titoli Xbox 360 e Xbox One.

Il primo titolo per le nuove Xbox, sempre secondo JeuxVideo, potrebbe essere Halo Infinite, nuovo capitolo annunciato all’E3 2018 e disponibile proprio nel 2020, quando le nuove console di casa Microsoft raggiungeranno gli scaffali dei negozi.