Cyberpunk 2077 sarà all’E3 2019

Marco Locatelli,

Cyberpunk 2077 sarà presente all’E3 2019. Dopo essersi finalmente tolto i veli all’E3 2018, dopo anni di mistero, il prossimo titolo firmato CD Projekt farà capolino anche alla prossima fiera videoludica di Los Angeles.

Ancora non è chiaro in che modalità Cyberpunk 2077 sarà presente al prossimo E3, e se quindi tutti potranno testarlo con mano oppure verrà rilasciato un nuovo gameplay trailer come lo scorso giugno. Ad annunciarlo la stessa CD Projekt RED attraverso un tweet sulla pagina Twitter del gioco.

For those of you asking, yes, we will be at E3 this year. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 28, 2019

Sicuramente è chiaro che, a distanza di un anno dalla prima vera apparizione di Cyberpunk 2077, il team di sviluppo polacco diventato popolare con la saga action RPG The Witcher dovrà presentarsi alla fiera losangelina con qualcosa di nuovo, qualcosa di più concreto e che possa soddisfare “l’appetito” dei fan.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077, che dovrebbe essere rilasciato per PC, PlayStation 4 e Xbox One (non è certo se arriverà anche sulle console next-gen), non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se in molti addetti ai lavori ipotizzano il 2019 come possibile anno di commercializzazione.

Potrebbe dunque essere la prossima edizione della fiera di videogiochi più importante del mondo l’occasione giusta per CD Projekt di annunciare la data di pubblicazione di Cyberpunk 2077. Questo lo scopriremo solo a giugno.

Quello che ad oggi è certo è che la software house polacca sta investendo moltissime risorse in questo titolo – addirittura più di quante ne investì in The Witcher 3: Wild Hunt -, tanto da aver addirittura aperto una nuova divisione a Breslavia denominata CD Projekt Wroclaw.