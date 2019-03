Amazon sponsor al IJF19: IA, podcast e audiolibri

Filippo Vendrame,

Amazon ha rinnovato la sua presenza come sponsor al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia 2019 (IJF19). I temi che il colosso dell’ecommerce porterà all’importante evento italiano verteranno sulle possibilità e le sfide lanciate dai servizi vocali per chi produce e diffonde notizie. Del resto, strumenti come smart speaker supportati dall’intelligenza artificiale, podcast e audiolibri sono sempre più presenti, con i media che li utilizzano per incrementare sempre più l’accesso all’informazione e la diffusione di notizie.

Amazon terrà quindi dei panel specifici dedicati a come la voce può potenziare l’interazione di lettori e clienti con i media attraverso Alexa e i dispositivi Echo e alle opportunità offerte da Alexa Skills Kit all’industria dell’informazione in Italia. Il giornalista Beppe Severgnini sarà invece l’ospite speciale del panel organizzato da Audible in cui sarà presentato il suo libro “Italiani si rimane”. Il giornalista terrà anche una performance letteraria per mostrare come i giornalisti possano ampliare la propria audience attraverso un format di intrattenimento audio come gli audiolibri.

Amazon è sponsor dell’International Journalism Festival per il sesto anno consecutivo. Questa collaborazione nasce e prosegue in forza della comune idea che il lettore venga prima di tutto e che sia necessario aiutare i creatori di contenuti, tra cui giornalisti e autori, a raggiungere, con canali nuovi e diversi, più lettori

Grazie al supporto di Amazon, il Festival rafforzerà il suo ruolo di laboratorio di idee. Nella full-immersion di 5 giorni, i giornalisti potranno scambiare opinioni con i lettori e altri giornalisti, sulle implicazioni dei profondi cambiamenti che stanno toccando il mondo della conoscenza e delle notizie trasformate da un giorno all’altro da formato fisso a flusso libero: un mondo nuovo che apre possibilità apparentemente illimitate.