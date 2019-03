Volantino Unieuro, Sconti Batticuore sino al 50%

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte con la promozione “Sconti Batticuore” che vede offrire sconti sino al 50% su di una vasta selezione di prodotti ad alto tasso di tecnologia come smartphone, tablet, computer, televisori e molto altro ancora. Tra gli smartphone, per esempio, il Samsung Galaxy A7 è proposto a 279,90 euro.

In alternativa, si evidenziano anche il Huawei P20 Pro a 549,90 euro, il Huawei Mate 20 Pro a 899,90 euro, l’Honor 10 a 299,90 euro e l’iPhone X a 849 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’ottimo iPad 2018 128 GB WiFi proposto a 399 euro. Se l’obiettivo è quello di acquistare un nuovo PC Windows 10, Unieuro propone il Surface Go con 4 GB di RAM, 128 GB di SSD e tastiera a 459,99 euro. In alternativa, l’HP Omen 15-dc0008nl con Intel Core i7 di ottava generazione, ottimo notebook per il gaming, è offerto a 1499,99 euro.

Per chi stesse cercando una nuova console, Unieuro propone la PS4 Pro con doppio controller a 429,99 euro. Tantissime anche le offerte tra i televisori di nuova generazione, per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una piccola vera sala cinematografica.

Per esempio, lo Smart TV LG 50UK6950 con display da 50 pollici 4K è proposto a 499 euro. Non mancano poi tantissimi gadget ad alto tasso di tecnologia come gli smart speaker, gli smartwatch e persino i monopattini elettrici.

Nel volantino di Unieuro presenti anche fotocamere digitali, action cam, prodotti audio, stampanti e diversi accessori per il mondo dei computer. Vista la moltitudine di proposte, il suggerimento è quello di leggere con calma il volantino per trovare l’offerta giusta. Il volantino rimarrà valido sino al prossimo 21 marzo 2019.