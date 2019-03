Facebook, il numero di telefono non è privato

Candido Romano,

Facebook rispetta sempre meno la privacy degli utenti. Ogni settimana emerge un nuovo caso, ad esempio il fatto che la piattaforma raccoglie i dati anche da app di terze parti. L’ultima in ordine di tempo riguarda però un dato sensibile estremamente importante, cioè il proprio numero di telefono associato all’autenticazione a due fattori.

Già lo scorso ottobre è emerso che Facebook ha usato per scopi pubblicitari i numeri di telefono che gli utenti avevano lasciato per l’autenticazione a due fattori. Nuove prove però sono emerse, secondo Jeremy Burge di Emojipedia, secondo cui il numero di telefono può servire per cercare un profilo, un’opzione che tra l’altro è impossibile disattivare.

Sebbene gli utenti possono nascondere il proprio numero di telefono sul proprio profilo, è comunque possibile “cercare” i profili utente in altri modi, come “quando qualcuno carica le informazioni di contatto su Facebook dal cellulare“, come si legge qui. Un modo più limitato, ma è comunque possibile.

Lo ha notato anche l’esperto di sicurezza e collaboratore del New York Times, Zeynep Tufekci, secondo cui è stata usata una misura di sicurezza per indebolire la privacy, mettendo le persone a rischio. Non si può mantenere il numero di telefono privato, proprio quello lasciato a Facebook solo per questioni di sicurezza. Facebook ha risposto a TechCrunch riguardo questa funzionalità, sottolineando che non c’è niente di nuovo. Il proprio numero può essere consultato da tutti di default perché “rende più facile trovare persone che conosci ma che non sono ancora amici“.

Yep. I can no longer keep keep private the phone number that I PROVIDED ONLY FOR SECURITY to Facebook. ZERO notification of this major, risky change. For years I urged dissidents at risk to use 2FA on Facebook. They were afraid of this. @Facebook doesn't care about their safety. pic.twitter.com/lW8wjBJlfz — zeynep tufekci (@zeynep) March 3, 2019

In questo modo la società non prende in considerazione la pericolosità di consentire a molti di collegare l’identità di un utente con un numero di telefono. Inoltre questa opzione non può essere disabilitata, si può scegliere di limitare la visione del numero solo ai propri amici su Facebook.

Per evitare di fornire il proprio numero di telefono a Facebook bisogna andare su questa pagina e cliccare scegliere “rimuovi” proprio sotto il numero di telefono. Si possono usare poi app come Google Authenticator o altre per l’autenticazione a due fattori in tutta sicurezza.