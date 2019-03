Skype, torna la possibilità di unire le chiamate

Filippo Vendrame,

Microsoft continua con il suo lavoro di affinamento di Skype. La casa di Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento dedicato alla versione di sviluppo del suo client di comunicazione, quella che stanno testando gli Insider. La nuova release è identificata dal numero 8.41.76.32 e la novità maggiore è la possibilità di poter unire una chiamata in entrata con una già in corso. Chi utilizza da molto tempo Skype si ricorderà che non si tratta di una vera e propria novità.

In passato questa funzione era già disponibile ma per una serie di motivi era stata rimossa. Microsoft, dunque, sembra aver risolto i problemi ed ha rilasciato questa novità agli Insider per tutti i test del caso. Se non ci saranno problemi, molto presto la possibilità di poter unire una chiamata in entrata con una già in corso tornerà ad essere disponibile per tutti gli utenti Skype. Sembra che al momento questa funzione sia disponibile solamente per la versione Desktop per i computer Windows e non per i device mobile iOS ed Android. Tra le ulteriori ultime novità giunte nei giorni scorsi agli Insider anche la possibilità di inserire un messaggio di stato da scegliere attraverso un elenco di opzioni predefinite.

Chi avesse voglia di testare già queste novità potrà farlo iscrivendosi al programma Insider che è aperto a tutti. Farlo è molto semplice e l’iscrizione si effettua dall’applicazione stessa. Tutto quello che gli interessati dovranno fare è recarsi nelle Impostazioni di Skype, poi entrare nella sezione “Guida e feedback” e selezionare la voce “Join preview”. Con questi brevi passaggi sarà possibile ricevere in anticipo tutte le novità di Skype per aiutare Microsoft nel lavoro di sviluppo.