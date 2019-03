Acer Store festeggia l’anniversario con sconti

Filippo Vendrame,

Acer Store festeggia il suo anniversario con tantissimi sconti. Sino al prossimo 19 di marzo sarà possibile acquistare prodotti con sconti sino al 15%. La portata degli sconti dipenderà dal valore della spesa. Più si spenderà, infatti, e più lo sconto salirà. Per acquisti sino a 399,99 euro, Acer offrirà uno sconto del 7%. Per spese sino a 899,99 euro, lo sconto salirà al 10%. Infine, per gli acquisti superiori ai 900 euro, lo sconto applicato arriverà al 15%.

Trattasi di un’occasione molto ghiotta per cambiare il proprio computer di casa o per acquistare un nuovo notebook di Acer risparmiando cifre importanti. Tra i prodotti che si potranno acquistare si menziona il notebook Aspire 5 con processore Intel Core i3 o con processore Intel Core i5. In promozione anche il notebook ultrasottile Swift 5 con processore Intel Core i 7 e schermo touch.

L’elenco delle opportunità è molto lungo. Nell’Acer Store sarà possibile trovare davvero tantissimi prodotti di ultimissima generazione adatti sia all’intrattenimento che alla produttività. Computer sia dotati del sistema operativo Windows 10 che di Chrome OS.

Una vasta scelta che permette di accontentare un po’ tutte le esigenze, anche le persone che hanno problemi di budget. Il suggerimento, dunque, è quello di recarsi nell’Acer Store per visionare tutti i prodotti in promozione e di approfittarne prima che l’offerta per l’anniversario dell’eShop ufficiale di Acer scada.

I dettagli sulle modalità di pagamento e sulle spedizioni sono disponibili direttamente all’interno dell’Acer Store.