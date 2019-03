Surface Book 2, piccolo refresh hardware in arrivo

Filippo Vendrame,

Microsoft potrebbe presto aggiornare leggermente l’hardware del Surface Book 2 entry level. Secondo WinFuture che ha riportato l’indiscrezione, dal listino di una serie di rivenditori americani e tedeschi è apparsa una nuova versione del Surface Book 2 da 13,5 pollici. La differenza riguarderebbe il processore. Attualmente, questo modello può disporre della CPU Intel Core i5-7300U dual-core. Tra alcune settimane, questa variante del laptop di Microsoft dovrebbe essere aggiornata con l’introduzione della CPU Intel Core i5-8350U quad-core.

Questo processore, oltre a disporre di due core aggiuntivi, si caratterizzerà per una frequenza massima di clock di 3,6 GHz. L’incremento delle prestazioni, almeno sula carta, dovrebbe essere sensibile e permettere a questo modello di offrire agli utenti una migliore esperienza d’uso. I rivenditori tedeschi avrebbero fissato il prezzo di questo modello a 1569 euro, un costo che è sostanzialmente lo stesso dell’attuale versione con SSD da 256 GB venduta in Germania. A parte il cambio del processore, le modifiche non dovrebbero riguardare altri elementi del laptop di casa Microsoft.

Il Surface Book 2 dovrebbe disporre sempre di 8 GB di RAM, di un display con risoluzione da 3000 x 2000 pixel, di due porte USB 3.1 Type-A, di una singola porta Type-C e di un lettore di schede microSD. L’autonomia rimarrebbe invariata a 17 ore.

Trattasi complessivamente di una piccola modifica ma che potrebbe rendere la versione entry level del Surface Book 2 molto più interessante, soprattutto se non ci dovessero essere rincari di prezzo.

Per chi fosse interessato ad acquistare la versione entry level del Surface Book 2, il suggerimento è quello di pazientare alcune settimane per scoprire esattamente quali siano i piani di Microsoft per questo suo computer Windows 10. Da verificare se possano arrivare modifiche anche per gli altri modelli del laptop della casa di Redmond.