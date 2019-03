Nvidia abbandona il 3D: addio a 3D Vision

Marco Locatelli,

Dopo un periodo di grande successo con il boom raggiunto una decina di anni fa, soprattutto al cinema, il 3D è ormai diventato ufficialmente “roba vecchia”. E lo ha notato pure Nvidia che ha definitivamente abbandonato il suo progetto Nvidia 3D Vision.

In questi giorni Nvidia ha annunciato l’addio al gaming 3D, con gli ultimi driver per supportare Nvidia 3D Vision che saranno rilasciati ad aprile. Sarà comunque disponibile supporto per problemi di driver critici fino ad aprile 2020.

Stesso destino toccherà al software per l’esecuzione dei giochi in 3D sulla tv, il 3DTV Play, che sarà in bundle con gli ultimi driver di 3D Vision (418). L’applicazione 3D Vision Video Player sarà disponibile gratis fino alla fine del 2019.

La società californiana non ha spiegato il motivo di questa decisione, ma si tratta evidentemente di una scelta dettata dal mercato. Gli occhialini per il 3D, che hanno avuto il loro momento di massimo splendore meno di 10 anni fa, hanno perso ultimamente fascino finendo poco alla volta nel dimenticatoio.

Al loro posto stanno invece prendendo sempre più piede i visori per la realtà virtuale, che potremmo definire i successori virtuali degli occhialini 3D. Ovviamente solo per quanto riguarda i privati e non il cinema (che al momento deve fare i conti con altri problemi).

Ecco allora la decisione di abbandonare una tecnologia che ormai non attira più interesse (o comunque molto poco). Inoltre Nvidia nel prossimo futuro avrà bisogno di tutte le risorse possibili con il lancio della nuova architettura grafica con ray tracing.