Windows 10 gestirà i telefoni

Filippo Vendrame,

All’interno dell’ultima versione di Windows 10 gli utenti possono disporre dell’app “Il tuo telefono” (Your Phone) che permette di accedere alle foto presenti sullo smartphone connesso direttamente al PC attraverso la medesima app. Microsoft ha promesso che in futuro sarebbero arrivate molte altre funzionalità. Sembra che questo momento stia per arrivare. Un hacker, infatti, è riuscito a far trapelare l’imminente arrivo di una funzione tanto attesa, cioè la possibilità di poter gestire lo smartphone direttamente dal computer visualizzando sul desktop il suo display.

Questa novità renderà l’applicazione “Il tuo telefono” molto più interessante, risultando finalmente davvero molto utile. Microsoft sta anche cercando di testare una funzionalità di mirroring delle notifiche, sebbene questo, ovviamente, sia già disponibile tramite Cortana. Non è chiaro quando queste novità arriveranno ufficialmente per tutti ma è lecito attendersi qualche annuncio nel corso dei prossimi mesi. Molto probabile, inoltre, che la possibilità di gestire lo smartphone da un PC Windows 10 possa essere una funzionalità limitata ai soli device Android. Già oggi, infatti, per la nota “chiusura” di iOS, l’app “Il tuo telefono” offre maggiori funzionalità con i dispositivi Android. Trattasi, comunque, di dettagli che si scopriranno nei prossimi mesi quando Microsoft renderà pubbliche queste novità.

Sneak Peek of Your Phone with upcoming features Screen mirroring & Notifications. pic.twitter.com/NEBoWgvB5Y — Ajith (@4j17h) March 8, 2019

Con l’uscita dal settore dei dispositivi mobile a seguito del fallimento del progetto Windows Phone, Microsoft si è concentrata, comunque, a portare i suoi servizi all’interno delle altre piattaforme. “Il tuo telefono” rappresenta l’evoluzione ultima di questo progetto e cioè la possibilità di integrare il più possibile gli smartphone all’interno di Windows 10 in maniera che gli utenti abbiano sempre a disposizione i loro dati e i loro servizi.