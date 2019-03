Microsoft porta le app Android su Windows 10

Filippo Vendrame,

Microsoft sta per iniziare a testare un nuovo importante aggiornamento dell’app “Il tuo telefono” (Your Phone) che permetterà agli utenti Windows 10 di effettuare il mirroring dello schermo di uno smartphone Android direttamente sul computer. Trattasi della conferma dell’indiscrezione emersa poco più di un giorno fa che molto presto sarebbe stato possibile gestire un device mobile direttamente da un PC Windows 10.

Secondo The Verge, la funzione “phone screen” sarà disponibile per gli Insider questa settimana e richiederà una delle ultime build di test di Windows 10 oltre all’applicazione “Il tuo telefono” (Your Phone). Tale funzionalità era molto attesa e la casa di Redmond aveva già anticipato il suo arrivo mostrando una demo all’ultimo evento Surface di ottobre. Come anticipato, l’app permetterà di effettuare un mirroring dello schermo dello smartphone sui PC e fornirà anche un elenco di tutte le applicazioni Android presenti. Avviandole dall’app “Il tuo telefono” (Your Phone), si potrà gestire il loro funzionamento visualizzando i risultati attraverso il display dello smartphone che comparirà sullo schermo del PC.

Smartphone e PC comunicheranno via Bluetooth e sarà necessario disporre di dispositivi che supportino entrambi il Bluetooth BLE a basso consumo energetico. Questo significa che, almeno all’inizio, pochi PC saranno compatibili con questa nuova funzionalità. Tra quelli compatibili, il Surface Go.

Microsoft ha anche limitato i modelli di smartphone Android compatibili con questa funzionalità. Durante i test si potranno utilizzare solamente i modelli Samsung Galaxy S8, S8 Plus, S9 e S9 Plus. La casa di Redmond ha sottolineato che nel tempo allungherà la lista dei device compatibili. Il mirroring dello schermo è un modo intelligente per portare le app mobili sui PC e per Windows 10 è un modo molto furbo di abbracciare ancora di più l’ecosistema Android.

Microsoft non è l’unica società che tenta di seguire questa via ma la sua soluzione sembra la più promettente. Una volta che la nuova app “Il tuo telefono” (Your Phone) sarà pronta al debutto, sarà disponibile anche per le vecchie versioni di Windows 10.