PosteMobile, torna Creami Wow Weekend

PosteMobile ha deciso di rilanciare la sua offerta Creami Wow Weekend. Dal 13 marzo sino al successivo 15 del mese, i nuovi clienti dell’operatore virtuale potranno compilare un’apposito form per venire contattati telefonicamente in modo tale da poter attivare questa particolare offerta.

PosteMobile Creami Wow Weekend sarà poi ufficialmente richiedibile il 16 ed il 17 marzo, non solamente attraverso un contatto telefonico ma anche online. Entrando nello specifico di questa tariffa, PosteMobile Creami Wow Weekend propone 1000 credit da utilizzare per chiamare e inviare SMS. Inoltre, la tariffa offre 10 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 4,99 euro al mese. Il costo della SIM è di 15 euro con 15 euro di traffico incluso. Questa esclusiva tariffa include anche i servizi hotspot, Ti cerco e Richiama ora, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212.

Si ricorda, che ogni credit può essere utilizzato per effettuare un minuto di chiamata, oppure per inviare un SMS. I credit possono essere utilizzati anche in caso di superamento del limite di traffico. In questo caso, ogni credit varrà esattamente un MB aggiuntivo.

In caso di esaurimento dei credit, PosteMobile applicherà i seguenti costi: 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 centesimi per gli SMS e 50,41 centesimi per ogni MB consumato. Il canone di PosteMobile Creami Wow Weekend viene addebitato direttamente sul credito residuo della SIM.

Si ricorda, infine, che PosteMobile è un operatore virtuale che si appoggia alla rete di Wind per offrire i suoi servizi voce e dati. In 4G, le velocità massima è di 150 Mbps in download.

Maggiori informazioni sulle tariffe direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore.