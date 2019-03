Microsoft rilascia il Patch Tuesday di marzo 2019

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni mese, Microsoft ha distribuito il Patch Tuesday del mese di marzo 2019. Oltre ad una serie di aggiornamenti cumulativi per Windows 10, la casa di Redmond non ha fatto mancare anche una serie di update qualitativi per Windows 7 e Windows 8.1 che vanno a risolvere diversi bug e problemi di sicurezza.

Più nello specifico, chi dispone di PC Windows 7 SP1 o Windows Server 2008 R2 SP1 potrà scaricare ed installare la patch KB4489878. Il change log è molto modesto e si limita ad evidenziare pochi correttivi. Disponibile anche la patch KB4489885 dedicata esclusivamente alla sicurezza. Anche in questo caso il change log non è particolarmente lungo e significativo. Per chi utilizza PC con a bordo Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2 è disponibile la patch KB4489881. Pure in questo caso, il change log non risulta essere particolarmente lungo e significativo. Disponibile anche la patch KB4489883 dedicata solamente alla sicurezza. Microsoft, in questo caso, mette in evidenza una lunga lista di correzioni in molte aree del sistema operativo.

Infine, per i PC con Windows Server 2012 è disponibile la patch KB4489891 che presenta un change log limitato. Microsoft ha pure distribuito la patch KB4489884 dedicata esclusivamente alla sicurezza. Patch che presenta un change log significativo con molti interventi su diverse aree del sistema operativo.

Vista l’importanza di questi aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda i correttivi lato sicurezza, il suggerimento è quello di andarli a scaricare quanto prima attraverso il canonico canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il computer per rendere effettive le modifiche. Tutte le patch sono già in distribuzione anche in Italia.