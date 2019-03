Smartwatch: Garmin MARQ, passione e lusso al polso

Filippo Vendrame,

Garmin ha svelato la nuova famiglia di smartwatch MARQ composta da 5 modelli: MARQ Aviator, MARQ Captain, MARQ Driver, MARQ Expedition e MARQ Athlete. Trattasi di prodotti premium, per chi cerca non solo contenuti tecnici ma anche design, qualità e lusso. La collezione MARQ eleva gli standard estetici dei prodotti da polso Garmin offrendo innovative funzioni integrate e un design di alta classe.

Tutti i nuovi Garmin MARQ si caratterizzano per l’uso di materiali scrupolosamente selezionati, in una lavorazione meticolosa e in una progettazione accurata che parte dalla ricerca della qualità massima per garantire le più alte prestazioni in ogni contesto. Ogni modello dispone di cassa e fondello in titanio di grado 2, per unire leggerezza e resistenza in un unico accessorio, il tutto impreziosito dalla lente in vetro zaffiro bombato assemblato con una lavorazione in assenza di O2 al vuoto, che permette una filtrazione dei raggi solari e una conseguente miglioria della lettura dello schermo in qualsiasi condizione.

Gli smartwatch della serie MARQ di Garmin dispongono di cinturini in pelle, in tessuto nylon jacquard e di bracciali ibridi in titanio con inserti in silicone, intercambiabili rapidamente tramite il sistema brevettato Quickfit Garmin. Ogni orologio di questa collezione premium integra una memoria interna per il caricamento della musica preferita e la funzione Garmin Pay che consente i pagamenti contactless. Grazie alla connessione Bluetooth al proprio smartphone, MARQ permette la lettura di notifiche push direttamente al proprio polso.

Garmin MARQ Aviator

MARQ Aviator è uno smartwatch il cui design è ispirato al volo e si caratterizza per una combinazione tra titanio grado 2 spazzolato e lunetta in ceramica nera lucida, con incisioni al laser sulle 24 ore. La lunetta GMT offre ai piloti un rapido accesso all’ora con fuso orario di riferimento, oltre a due fusi aggiuntivi rappresentati tramite codici aeroportuali locali e numero di coda all’interno di due sotto quadranti. Il software di MARQ Aviator offre invece funzioni aeronautiche dedicate, tra cui mappe con riferimenti di volo, dettagli degli aeroporti e funzioni di sicurezza avanzate come: Direct-to-Navigation e Nexrad Weather Radar. Completano il set di navigazione il database aeroportuale mondiale e l’integrazione al sistema di navigazione aerea Garmin.

Garmin MARQ Captain

MARQ Captain è uno smartwatch per chi vive il mare in maniera intensa. Il design si caratterizza per l’uso di un tema di colori nautici con lunetta in ceramica lucida blu navy e un accattivante cinturino in nylon senza cuciture, progettato e prodotto nel sud della Francia. Garmin MARQ Captain offre funzioni di navigazione in grado di fare la differenza durante una regata: Virtual Starting Line, il Time To Burn e il Tack Assist. L’elevata tecnologia di MARQ Captain permette di connetterlo al sistema Garmin di bordo per ricevere al polso tutte le informazioni della barca; è così possibile analizzare tutti i dati per affrontare al meglio una regata.

Garmin MARQ Driver

MARQ Driver è uno smartwatch dedicato ai piloti ambiziosi. Il suo design richiama il rosso delle corse e il grigio del carbonio. MARQ Driver è il tool watch dei piloti che rivela un look elegante e raffinato tanto nell’abitacolo quanto fuori dalla pista. Tuttavia, è proprio all’interno di un tracciato che Garmin MARQ Driver si “accende”: cronometraggio automatico dei tempi sul giro, Auto Lap Split, informazioni dettagliate sugli intertempi. Il Track Timer permette di monitorare i tempi dell’auto direttamente dagli spalti. Calcola in automatico la velocità media e la indica su un tachimetro digitale che compare sul display, per vivere a tutto gas le performance del proprio pilota preferito.

Garmin MARQ Expedition

MARQ Expedition è uno smartwatch pensato per chi ama l’avventura. Caratterizzato da un design dal sapore retro, questo orologio nasconde molte sorprese. È dotato di mappa topografica, altimetro, barometro e bussola, con calibrazione sia automatica che manuale, per pianificare al meglio una spedizione e non perdere mai la propria rotta. MARQ Expedition è, inoltre, compatibile con inReach Mini, il comunicatore bidirezionale satellitare Garmin: questa connettività permette all’utente di inviare messaggi e richiedere SOS direttamente dal proprio tool watch. Infine, con la nuova modalità di risparmio energetico integrata in MARQ Expedition, ogni esploratore sarà in grado di seguire tracce in sicurezza per diverse settimane, ovunque la strada lo possa portare.

Garmin MARQ Athlete

MARQ Athlete è uno smartwatch per chi ama lo sport. Il display mostra le funzionalità più rilevanti ai fini del risultato sportivo; la lunetta satinata in ceramica, comprende una scala per una rapida lettura del VO2Max e del tempo recupero. MARQ Athlete include dinamiche di corsa avanzate, per avere un monitoraggio preciso dell’andamento degli allenamenti e osservarne i progressi, sensori per il controllo di molteplici dati biometrici e funzioni perfette per affrontare qualunque tipologia di gara.

Prezzo consigliato al pubblico compreso tra 1.500,00 e 2.500,00 euro in base al modello.