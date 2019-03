Windows 10 mette il controller Xbox nella Game Bar

Filippo Vendrame,

Microsoft ha finalmente aggiunto la possibilità di controllare la batteria del controller Xbox direttamente dalla Barra dei giochi (Game Bar) di Windows 10. La funzione consentirà ai giocatori di controllare la batteria durante i giochi e prendere le misure necessarie se la batteria dovesse scaricarsi precocemente. La notizia è stata annunciata su Twitter da Major Nelson che ha confermato che gli utenti di Windows 10 ora dovrebbero vedere un’icona della batteria in alto a destra nella Game Bar o Barra dei giochi.

La batteria verrà visualizzata automaticamente quando un utente connette il suo controller Xbox in modalità wireless. Si ricorda che la Barra dei giochi può essere richiamata premendo i tasti Windows + G oppure premendo il pulsante Xbox sul controller. Questa non è certamente una caratteristica importante, ma aiuterà tutti i giocatori che usano i controller Xbox Wireless su Windows 10. Microsoft continua dunque ad offrire ai suoi utenti tante piccole novità per migliorare l’esperienza di utilizzo del suo sistema operativo. Windows 10 non nasce solamente come uno strumento per la produttività ma anche come una perfetta piattaforma di gioco.

La Game Bar, si ricorda, permette di gestire alcune funzionalità dedicate al gaming come l’audio e l’acquisizione delle clip di gioco. Uno strumento particolarmente utile soprattutto per i giocatori più assidui. La Game Bar non è l’unica funzione per il gaming di Windows 10. Al riguardo si ricorda anche il Game Mode (Modalità di gioco) che va ad ottimizzare automaticamente le prestazioni del computer quando viene avvito un titolo per fare in modo che gli utenti possano disporre della migliore esperienza di gioco possibile.