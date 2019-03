ASUS: ecco TUF Gaming e Phoenix GeForce GTX 1660

Marco Locatelli,

ASUS annuncia due nuove schede grafiche GeForce GTX 1660 della serie TUF Gaming e Phoenix. Il nuovo chipset segue la scia del precedente 1660Ti, offrendo ai gamer una gamma di scelta ancora più ampia per l’acquisto di una scheda video performante nella fascia media.

Il chipset Nvidia GeForce GTX 1660 sfrutta le prestazioni di rendering che permette l’architettura Turing, così da garantire una ottimale esperienza di gioco in risoluzione 1080p dei titoli AAA, oppure semplicemente per aggiornare i sistemi più datati.

TUF Gaming GeForce GTX 1660

Messe a dura prova da un rigoroso programma di validazione della durata di 144 ore, che prevede una grande varietà di benchmark e stress test, e da una estesa serie di test specifici di compatibilità con le schede madri TUF, le nuove TUF Gaming GeForce GTX 1660 sono indirizzate ai giocatori alla ricerca di una soluzione solida e che duri nel tempo.

Ogni scheda è realizzata con la esclusiva Auto-Extreme Technology e monta un robusto backplate, oltre ad essere equipaggiata con un dissipatore che integra due ventole da 80mm a doppio cuscinetto a sfera dalla durata doppia rispetto ai tradizionali dissipatori.

Phoenix GeForce GTX 1660

La scheda video Phoenix GeForce GTX 1660 integra un’unica ventola più ampia da 100mm specificamente progettata per aumentarne resistenza e prestazioni pur mantenendo dimensioni decisamente ridotte.

Il formato compatto le rende la scelta ideale per tutte le build da dimensioni più contenute o per le quali la gestione dello spazio è una variabile cruciale. Il design brevettato Wing-blade è caratterizzato da pale accuratamente modellate per ridurre la resistenza all’aria, mentre un alloggiamento con certificazione di resistenza alla polvere IP5X protegge due set di cuscinetti a sfera, assicurandone una lunga durata. Anche le schede Phoenix sono realizzate con la tecnologia Auto-Extreme, un processo produttivo completamente automatizzato che ne garantisce ulteriore affidabilità.

Le schede video ASUS TUF GTX1660 O6G GAMING e PH GTX1660 O6G sono disponibili al prezzo consigliato rispettivamente di 329,00 euro e 309,00 euro.