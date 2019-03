Satispay, boom dei pagamenti via smartphone

Filippo Vendrame,

Satispay si conferma come il baricentro del cambio di abitudini delle persone nella gestione dei pagamenti quotidiani grazie all’innovativo modello che ne ha fatto il primo network indipendente di pagamento via smartphone. Un ruolo certificato dall’ultima edizione dell’Osservatorio Mobile Payment&Commerce del Politecnico di Milano, in particolare dal segmento dei “Pagamenti via smartphone in prossimità del punto vendita (Mobile Proximity Payment)”.

Secondo l’Osservatorio, il segmento dei pagamenti mobile nei negozi è quello che registra il maggior tasso di crescita in assoluto (+650%) rispetto a tutti gli altri segmenti più tradizionali in esame, raggiungendo nel 2018 il valore di 530 milioni di euro transati attraverso un numero complessivo di pagamenti pari a 15.600.000: di questi più di un terzo (5.500.000) sono stati effettuati con Satispay spostando oltre 100 milioni di euro.

Dati, quelli relativi ai pagamenti in negozio, che rappresentano solo il 60% del volume totale dei pagamenti di Satispay, che infatti vede nell’anno il valore salire a ben 154 milioni di euro se si considerano anche le sempre più numerose transazioni legate agli efficienti servizi che la giovane azienda ha messo a disposizione nel corso dell’anno raccogliendo grande consenso, oltre naturalmente agli scambi di denaro tra privati (P2P).

Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay:

Il 2018 è stato un anno entusiasmante. A fronte di un incremento del 650% del segmento, che include anche numerosi servizi di pagamento in prossimità basati su carta, l’altissima frequenza di utilizzo di Satispay si riflette nel fatto che oltre un terzo del numero dei pagamenti in negozio via smartphone è effettuato con la nostra app. Un dato ancor più rilevante se si considera che siamo indipendenti e per questo abbiamo dovuto costruire un network di accettazione degli esercenti partendo da zero, ma che oggi cresce al ritmo di 150 ogni giorno. Un risultato che ci dice di essere sulla strada giusta per portare a compimento il nostro disegno di semplificare la vita delle persone e conquistare l’Europa. Se poi penso che i pagamenti nei negozi oggi rappresentano solo il 60% delle nostre transazioni, mentre aumenta il peso dei nuovi servizi, sono ancora più orgoglioso perché significa che con il nostro team siamo riusciti a costruire una crescita su più fronti, in cui utenti ed esercenti sono ingaggiati con noi. È questo che permetterà a Satispay di essere sempre più rilevante nelle abitudini dei consumatori.