Windows Fotocamera, arriva la funzione di scanner

Filippo Vendrame,

Microsoft continua a sviluppare Windows 10 su più fronti. Accanto al rilascio di nuovi aggiornamenti del sistema operativo, il gigante del software continua a distribuire nuovi update anche per tutte le applicazioni di sistema della sua piattaforma. Più nello specifico, la casa di Redmond ha rilasciato agli Insider un nuovo update per l’applicazione Fotocamera che introduce a sorpresa interessanti nuove funzionalità.

La nuova app, versione 2019.222.10.0, adesso include la “Modalità Documento” e la “Modalità Lavagna”. Trattasi di nuove opzioni d’uso molto importanti perché segnano l’arrivo all’interno dell’app delle funzionalità di Office Lens già incluse in OneNote. Grazie alla “Modalità Documento”, gli utenti Microsoft potranno sfruttare la fotocamera del loro dispositivo Windows 10 per scannerizzare un qualsiasi documento. Attraverso la “Modalità Lavagna”, invece, gli utenti potranno utilizzare la fotocamera del loro device Windows 10 per scannerizzare una qualsiasi scritta e disegno realizzato su lavagna.

Novità importanti che vanno a migliorare sensibilmente il livello di produttività di un computer Windows 10. Le nuove funzioni dell’app Fotocamera saranno sicuramente molto utili sui quei portatili e dispositivi 2-in-1 che vengono utilizzati molto in mobilità per lavoro o per studio.

Queste novità sono al momento disponibili solamente per gli Insider del ramo di sviluppo Skip Ahead. Tuttavia, sembra che non tutti gli Insider compatibili possano effettivamente disporne. Probabilmente trattasi di una fase di test A / B dove solo qualcuno può testare queste nuove funzionalità.

Da capire, a questo punto, quando la nuova app Fotocamera con Office Lens possa effettivamente arrivare per tutti. La speranza è che possa debuttare già a partire dal mese prossimo con il lancio ufficiale di Windows 10 19H1.