Facebook, formazione gratuita per 250 sviluppatori

Candido Romano,

Facebook ha annunciato il Tech Leadership Training in occasione della Codemotion Rome 2019, la principale conferenza per sviluppatori software in Italia. Si tratta di un programma di formazione totalmente gratuito, realizzato in partnership proprio con Codemotion e rivolto agli sviluppatori italiani.

L’obiettivo è trasformare 250 sviluppatori in Chief Technology Officer di startup in Italia nel 2019, grazie a una formazione tecnica e di soft skills per la crescita di figure professionali che siano in grado di sostenere le startup nel lungo periodo. Questo programma di formazione fa parte del Facebook Developer Circles, che propone l’unione e o scambio delle community di sviluppatori in tutto il mondo.

Codemotion, la piattaforma italiana che conta oltre 500.000 professionisti IT in tutta Europa, erogherà il percorso di formazione. Avrà una durata di dieci settimane e prevederà sia corsi online che offline, ospitati da Binario F a Roma e da Talent Garden a Milano.

La divisione dei corsi è organizzata in 3 moduli: il primo sulla definizione del ruolo del CTO, il secondo sull’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico e l’ultimo sull’architettura del software e di DevOps. Ogni modulo sarà composto da una lezione video, una sessione di domande e risposte con un trainer Codemotion e un incontro con un CTO che condividerà la sua esperienza con gli sviluppatori. La fine del percorso sarà rappresentata da due giornate di bootcamp con esperti Facebook e Codemotion, per approfondire questi temi.

Gli sviluppatori interessati possono inviare la candidatura a questo indirizzo, ma bisognerà prima creare un account gratuito su Codemotion. I criteri di selezione comprendono la conoscenza della lingua inglese, l’aver gestito almeno due progetti IT e avere una buona conoscenza dell’architettura del software, di DevOps e dei principi di Data Science e Machine Learning.