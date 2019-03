Skype, l’audio delle chiamate si può silenziare

Filippo Vendrame,

Microsoft continua con il suo certosino lavoro di sviluppo di Skype per migliorarlo e per rendere l’esperienza d’uso più completa e piacevole. Per gli Insider che stanno contribuendo allo sviluppo dell’applicazione, la casa di Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento che introduce una serie di novità ed in particolare quella che permette di disattivare l’audio in entrata di un utente durante una chiamata.

Il nuovo pulsante di disattivazione dell’audio è disponibile anche all’interno delle chiamate di gruppo. Questo significa che sarà possibile disattivare l’audio di persone specifiche anche durante le conversazioni di gruppo. Tale funzione potrebbe sembrare anomala ma potrebbe risultare utile in alcuni frangenti. Si pensi, per esempio, a quando si vuole dare il benvenuto a qualcuno all’interno di una conversazione di gruppo. Disattivare momentaneamente il suo audio potrebbe risultare molto comodo. Ma questo è solo un esempio. Questa funzione si unisce alla possibilità di disabilitare il video in entrata, che fa parte di Skype già da un po’ di tempo.

Un’altra novità è la possibilità di visualizzare il profilo dell’utente durante la chiamata. Opzione utile soprattutto se si sta comunicando con qualcuno per la prima volta. Trattasi di piccole aggiunte che dovrebbero comunque migliorare sensibilmente l’esperienza di Skype soprattutto per chi ne fa largo uso come strumento principale di comunicazione.

Novità, al momento, disponibili solamente agli Insider. Diventare un tester è, comunque, molto facile se si vuole provare in anticipo le novità di Skype che la società introdurrà in futuro.

Tutto quello che gli interessati dovranno fare è recarsi nelle Impostazioni di Skype, poi entrare nella sezione “Guida e feedback” e selezionare la voce “Join preview”. Con questi brevi passaggi sarà possibile ricevere in anticipo tutte le novità di Skype per aiutare Microsoft nel loro sviluppo.