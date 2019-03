Web Marketing Festival 2019: lo spot TV

Filippo Vendrame,

Web Marketing Festival è un’appuntamento tutto incentrato sui temi dell’innovazione digitale ed è rivolto a studenti, professionisti, imprenditori e aziende di ogni dimensione. In queste settimane, all’interno delle principali emittenti televisive come Italia 1, Canale 5, Rete 4, La 7, La 5, Focus e TGcom24, va in onda lo spot del Web Marketing Festival 2019. Lo spot riprende una frase pronunciata durante l’apertura dell’edizione 2018 in cui è stato ripercorso, attraverso un’esibizione video-musicale, il viaggio compiuto dall’uomo da quando è arrivato sulla terra sino ai giorni nostri.

Da allora, molteplici generazioni si sono susseguite nella costruzione del passato, del presente e nella determinazione del futuro, a volte attraverso azioni positive a volte, invece, dannose. Lo stesso uomo infatti, da sempre impegnato nel raggiungimento di scoperte in grado di migliorare le sorti del mondo, si sta “adoperando” per distruggere il pianeta Terra, per salvarlo e per costruirsi un’alternativa abitabile.

Ma oggi, dove siamo? Dove stiamo andando? Questi sono alcuni degli interrogativi posti lo scorso anno e gli organizzatori del festival sono fermamente convinti che, pur non sapendo quale e dove sarà il futuro dell’umanità, potrà sicuramente essere migliore grazie all’impegno e al lavoro comune di istituzioni, aziende, persone. Un’opera d’insieme costruita grazie alla formazione, all’educazione e al dialogo senza confini tra “intelligenze”, “competenze” e “saperi”.

Lo spot che unisce la comunicazione digitale a quella del “vecchio media” per inviare un messaggio comune che possa raggiungere e riunire chi condivide i nostri valori e chi è convinto che l’innovazione tecnologica e digitale abbia senso se orientata a produrre innovazione sociale.

Cosmano Lombardo, Ideatore e Chairman del Web Marketing Festival:

Il futuro dell’umanità non sappiamo se sarà su questo pianeta o su un altro, ma può essere sicuramente migliore se tutti quanti noi insieme ci impegniamo affinché lo sia.