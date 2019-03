Skype, nuova funzione per le chiamate di gruppo

Filippo Vendrame,

Microsoft continua a lavorare a testa bassa per migliorare Skype per offrire agli utenti un’esperienza d’uso sempre migliore. La casa di Redmond aveva distribuito agli Insider la scorsa settimana un aggiornamento dell’app che aveva incluse alcune interessanti novità come la possibilità di poter disattivare l’audio in ingresso durante una chiamata. Il gigante del software ha, adesso, condiviso ulteriori dettagli sull’aggiornamento che porta in dote altre interessanti nuove funzionalità.

In particolare, per le chiamate di gruppo, Microsoft ha introdotto la nuova funzione “speaker view“. Abilitando questa opzione, Skype visualizzerà in primo piano la persona con chi si sta conversando e quando si inizierà a parlare con un altro utente, questo riquadro automaticamente inizierà a visualizzarlo. Non si vedrà più la scomoda griglia con tutti i partecipanti alla conversazione di gruppo ma solamente la persona con cui si sta conversando. Gli altri partecipanti rimarranno visibili all’interno di piccole finestre sull’angolo superiore destro della schermata.

Questa novità è disponibile sia sui computer desktop che sui dispositivi mobile. Sui dispositivi mobili gli utenti possono passare facilmente dalla vecchia visualizzazione a quella nuova toccando il pulsante dedicato posto nell’angolo in alto a destra. Sui computer è possibile abilitare il nuovo sistema di visualizzazione dal menu presente in alto a destra della schermata di chiamata.

Queste novità sono presenti all’interno della versione 8.42.76.54 di Skype. Come detto, queste funzioni sono nelle mani degli Insider. I più curiosi possono, comunque, già testarle iscrivendosi al programma Preview di Skype. Farlo è davvero molto banale.

Tutto quello che gli interessati dovranno fare è recarsi nelle Impostazioni di Skype, poi entrare nella sezione “Guida e feedback” e selezionare la voce “Join preview”. Con questi brevi passaggi sarà possibile ricevere in anticipo tutte le novità di Skype per aiutare Microsoft nel loro sviluppo.