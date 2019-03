WhatsApp, novità sull’autenticazione con impronta

Candido Romano,

WhatsApp implementerà l’autenticazione tramite impronta digitale nella beta su Android. Ormai è qualche mese che se ne parla, ma con la disponibilità della beta 2.19.82 sono arrivate delle novità per questa funzionalità, soprattutto dal punto di vista estetico. Bisogna ricordare che questa opzione non è disponibile ancora al pubblico e che l’azienda non ha ancora annunciato un periodo di uscita.

Come sempre tutto questo viene riportato da WABetainfo: quando questa funzione viene abilitata, lo sblocco tramite impronta digitale può essere attivato oppure disattivato in base alle preferenze dell’utente. Basta andare in Impostazioni, poi selezionare Account e infine Privacy. Le novità a cui stanno lavorando gli sviluppatori riguardano quindi l’interfaccia utente, con dei miglioramenti estetici che renderanno più fruibile l’opzione, con una visualizzazione a schermo intero.

Come già ribadito in passato, quando la funzione viene attivata l’utente sarà in grado di personalizzare le tempistiche del blocco automatico. Questo potrà accadere dopo un determinato periodo di tempo. La scelta può ricadere su queste opzioni: dopo 1 minuto, dopo 10 minuti o dopo 30 minuti. WhatsApp sta apportando ultimamente molte novità, tra cui la Dark Mode, comunque non ancora disponibile per tutti.

Si tratta della modalità scura, di cui sono disponibili nuove informazioni e immagini. A quanto pare il colore non sarà di un nero profondo, ma un grigio molto scuro. Servirà in ogni caso ad affaticare meno gli occhi, a risparmiare batteria e renderà sicuramente di più sugli schermi OLED. Anche in questo caso le tempistiche di rilascio sono sconosciute, non resta che attendere le prossime beta per saperne di più.