Microsoft e BMW, alleanza nel segno dell’IoT

Filippo Vendrame,

Microsoft e il Gruppo BMW si sono stretti la mano all’appuntamento Hannover Messe, annunciando una nuova iniziativa comune che punta all’obiettivo di portare le ultime innovazioni nei settori automobilistico e manifatturiero. La nuova iniziativa si chiama Open Manufacturing Platform (OMP) ed è stata pensata in particolare con un focus sull’IoT industriale. Le due aziende sperano che la mossa possa abbattere le barriere tra sistemi complessi e proprietari utilizzati nella produzione.

OMP poggia sulla piattaforma cloud IoT industriale di Azure che sarà utilizzata per aiutare le aziende a collaborare ed ad accelerare il loro sviluppo. In questo momento, solo Microsoft e BMW sono coinvolti in questa iniziativa, ma entro la fine dell’anno l’obiettivo è quello di allargare la platea di realtà che partecipano a questo progetto. Si punta ad almeno 4-6 partner ed ad un minimo di 15 casi di utilizzo in determinati ambienti di produzione. OMP è destinato a fornire ai membri un’architettura di riferimento con componenti open source basati su standard industriali aperti e un modello di dati aperti.

Oltre a facilitare la collaborazione, questa piattaforma è progettata per standardizzare modelli di dati e scenari di apprendimento automatico: dati che sono stati tradizionalmente gestiti in sistemi proprietari. Utilizzando casi d’uso industriali e codice di esempio, i membri della piattaforma e altri partner avranno la capacità di sviluppare i propri servizi e soluzioni mantenendo il controllo sui propri dati. Il Gruppo BMW contribuirà con alcuni casi d’uso iniziali.

Come accennato in precedenza, Microsoft e BMW stanno cercando diversi partner da aggiungere entro la fine dell’anno e ha già iniziato la loro ricerca. È importante notare che recentemente AWS ha annunciato una partnership simile con il gruppo Volkswagen per modernizzare il suo processo di produzione.