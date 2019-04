Milano Design Week, Amazon presenta House in a Box

Filippo Vendrame,

Amazon protagonista alla Milano Design Week con il progetto “House in a Box“, realizzato in collaborazione con lo Studio AMA Albera Monti Architetti. Il colosso dell’ecommerce ha deciso di aprire le porte della sua sede a Milano per mostrare ai visitatori una selezione di prodotti che include articoli di design a prezzi accessibili, marchi di fascia alta e soluzioni innovative per la casa intelligente.

Il progetto prevede che siano presentati anche vari servizi di Amazon che rendono l’esperienza d’acquisto intuitiva, veloce e divertente: dalla ricerca degli articoli in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti, alla scelta di quelli desiderati, fino alla consegna a casa propria. L’esposizione sarà curata dallo Studio AMA Albera Monti Architetti, partner dell’iniziativa. L’esposizione prevede due appartamenti in stile contemporaneo, allestiti con una selezione di arredi disponibile su Amazon.it.

All’interno dello showroom sarà possibile lasciarsi ispirare da un’ampia varietà di prodotti. Inoltre, i visitatori avranno la possibilità di vedere Alexa in azione, mentre interagisce con diversi prodotti di domotica. Tutti gli articoli presenti nell’esposizione sono disponibili nello speciale store dedicato alla Design Week.

L’esposizione sarà allestita all’interno della nuova sede di Amazon a Milano, in Viale Monte Grappa 3. L’11 aprile, dalle 15:00 alle 20:00, e il 12 e 13 aprile, dalle 10:00 alle 20:00, lo showroom sarà aperto al pubblico. I visitatori potranno scoprire maggiori informazioni sui prodotti direttamente su Amazon.it, semplicemente inquadrando lo SmileCode associato ad ogni articolo esposto. Il pubblico avrà inoltre l’opportunità di scattare le proprie fotografie all’interno di un percorso che presenterà alcune illusioni ottiche. Per i clienti che desiderano avere un’esperienza personalizzata dell’esposizione, saranno organizzate visite guidate ogni mezz’ora.

I visitatori potranno anche sperimentare nuove funzionalità dedicate all’acquisto di arredi: Amazon Augmented Reality, che consente di visualizzare i prodotti direttamente nella propria casa, Amazon 360 Spin, che permette una visione a 360 gradi dei prodotti, e Discover, la funzionalità che consente ai clienti di filtrare gli articoli in base alle proprie preferenze di stile e fornisce raccomandazioni personalizzate tra una selezione di migliaia di prodotti.