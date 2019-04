Spedizione Italy Express GearBest: come funziona

Filippo Vendrame,

GearBest è un noto sito di ecommerce cinese che vende da tempo anche in Italia. L’eShop dispone pure di uno staff dedicato ai clienti italiani per aiutarli in tutte le loro necessità. GearBest è specializzato nella vendita di gadget high tech e di indumenti. In particolare, è una delle strade migliori per acquistare tutti quei prodotti di produzione orientale che in Europa ed in Italia si trovano con difficoltà all’interno degli altri negozi online. Il tutto attraverso ciclici sconti che permettono di acquistare i prodotti al miglior prezzo possibile.

GearBest dispone di più magazzini di cui uno anche in Europa che permette di superare i problemi della dogana. L’eShop offre anche diversi metodi di spedizione. In particolare, per i clienti italiani, l’eShop suggerisce di utilizzare Italy Express. Come riportato sul sito di GearBest, questa soluzione rappresenta il vettore più rodato e sofisticato tra Cina e Italia. Inoltre, questo sistema di spedizione tende ad essere gratuito, ma potrebbe avere un piccolo supplemento in caso di oggetti estremamente economici o pesanti. Italy Express è nata come alternativa ai gestori postali poco efficienti e ai vettori come DHL molto rapidi ma costosi.

Italy Express è gestita dal gruppo proprietario di GearBest. Diversi vettori vengono utilizzati per trasferire i pacchi tra i diversi magazzini in direzione Europa. Questi magazzini sono localizzati strategicamente per facilitare il passaggio attraverso più di 4 paesi ed infine arrivare in Italia. Il primo corriere porta i pacchi dal magazzino in Cina al magazzino ad Hong Kong. Il secondo corriere trasporta fino all’hub di riferimento in Europa. Poi in Italia dove viene preso in carico da un vettore italiano (BRT/GLS). In questa ottica, non esiste una “strada predefinita” per tutti i pacchi che devono essere consegnati in Italia.

Italy Express è una spedizione “particolare”, dove la formula di trasporto varia in base a molti fattori come categoria prodotto, prezzo, peso, periodo dell’anno, disponibilità dei vettori intermedi e tanto altro.

Italy Express è disponibile in fase di check-out sulla maggior parte degli articoli. Italy Express ha dei tempi di transito tra i 10 e i 15 giorni lavorativi. Queste tempistiche potrebbero variare in diversi periodi dell’anno e in base al traffico e disponibilità dei vettori logistici.

Maggiori informazioni direttamente all’interno dell’eShop.