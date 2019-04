Arlo Ultra 4K HDR disponibile in Italia, il prezzo

Candido Romano,

Arlo ha annunciato la disponibilità anche in Italia del sistema di telecamere Arlo Ultra, acquistabile su Amazon e presso diversi negozi di elettronica di consumo. La videocamera di sorveglianza di nuova generazione è dotata di una qualità video 4K HDR con visione notturna a colori e un campo visivo panoramico a 180 gradi.

Dispone di una luce integrata, audio bidirezionale e un sistema di cancellazione avanzata del rumore, adatta a chi vuole monitorare la propria casa o il proprio lavoro. La compagnia ha annunciato anche il prezzo ufficiale: 499 euro per per il sistema con una videocamera e include l’abbonamento di un anno ad Arlo Smart Premier, l’AI Arlo e servizio di computer vision che offre 30 giorni di video storage in cloud e il rilevamento evoluto di persone, veicoli, pacchi e molto altro. Il sistema con due videocamere costa invece 799 euro.

Arlo Ultra è capace di registrare video in 4K direttamente dall’obiettivo all’utente. Questo significa maggiore dettaglio e la possibilità di ingrandire le clip video per scoprire dettagli come le targhe delle auto e l’abbigliamento. Il campo visivo è decisamente uno dei più ampi nel settore delle videocamere di sicurezza senza fili. Inoltre una luce a LED integrata illumina la notte, consentendo agli utenti di vedere i colori anche al buio o scegliere la tradizionale visione notturna in bianco e nero.

Rinnovata anche la qualità audio, per l’ascolto di conversazioni più chiare e naturali. Integra un doppio microfono per un audio bidirezionale con avanzata cancellazione del rumore di fondo, che invece accentua l’audio in primo piano, come ad esempio le voci. Pat Collins, Senior Vice President Arlo ha dichiarato:

Arlo Ultra è la soluzione di monitoraggio fai-da-te più avanzata che abbiamo mai lanciato, alza l’asticella in ambito di sorveglianza smart domestica e rappresenta un grande passo in avanti della sorveglianza nel mercato della smart home security. Ora che è disponibile in diversi canali di distribuzione, Arlo offre ai proprietari di casa e di piccole aziende un sistema conveniente che non solo promette una qualità audio e video eccellente, ma anche capacità di AI e di computer vision.

C’è poi l’Arlo SmartHub (199 euro), il nucleo della smart home. Progettato con ArloRFTM, una tecnologia brevettata a radiofrequenza bidirezionale, SmartHub offre ai dispositivi Arlo una maggiore durata della batteria e una copertura wireless a lungo raggio superiore, consentendo una comunicazione fluida tra SmartHub e dispositivi Arlo.

Le videocamere Arlo Ultra godono di un design resistente alle condizioni meteorologiche e possono essere installate quasi ovunque all’esterno o all’interno. Grazie al supporto magnetico di nuova generazione il montaggio risulta facilitato su soffitti, pareti, grondaie o possono essere posizionate su tavoli o superfici di appoggio. L’alimentazione avviene con una batteria ricaricabile e un cavo di ricarica magnetico. C’è poi una sirena integrata che può essere attivata automaticamente dal movimento, rilevamento audio o manualmente a distanza tramite applicazione Arlo.