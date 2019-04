Web Marketing Festival 2019, il programma

Filippo Vendrame,

La settima edizione del Web Marketing Festival si terrà il 20, 21 e 22 giugno al Palacongressi di Rimini. Trattasi del più grande Festival sull’innovazione digitale e sociale. L’agenda dell’evento è molto ricca. Torneranno le occasioni di promozione e di business tra gli stand dell’Area Espositiva, che nella scorsa edizione ha ospitato le più importanti realtà del mondo tech e fatto da cornice a momenti di networking tra i partecipanti e gli oltre 400 sponsor e partner, tra cui Google, Facebook, Microsoft, Open Fiber e Gruppo Mondadori.

Tra gli oltre 60 eventi in programma, troveranno spazio anche gli eventi formativi e le iniziative realizzate proprio dagli sponsor e dai partner come, ad esempio, l'Hackathon su Intelligenza Artificiale e Blockchain di ARXivar, le sale formative firmate Aruba e SEOZoom e, ancora, contest, workshop, party e meeting finalizzati al business matching.

Un’attenzione particolare sarà poi rivolta ad una serie di eventi interamente dedicati al mondo delle startup e dell’imprenditorialità: tra gli spazi espositivi, un’ampia “Area Innovation Technology” verrà infatti dedicata alle novità tecnologiche più innovative, dove istituti di ricerca, makers, startup e PMI innovative esporranno i propri prototipi, le smart technologies e i progetti in fase di sviluppo.

Non mancherà la Startup Competition, giunta alla sesta edizione e confermatasi, con oltre 1.500 pitch candidati e 750.000 euro in premi assegnati nelle edizioni precedenti, la competizione tra startup più grande in Italia: tra le startup vincitrici degli scorsi anni si registrano casi di successo quali TOMMI, Friendz, JustKnock e FitPrime.

Molti i partner che hanno già confermato il loro sostegno all’iniziativa, tra cui Amazon AWS, Arduino, Barilla, CISCO, Enel Innovation Hub, Ferrovie dello Stato, Innogest, Milano Investment Partner, NTTData, Oracle, Unicredit StartLab.

La call per inviare la candidatura alla Competition resterà aperta fino al 6 maggio e si rivolge a startup e imprese, composte da singoli o in team, con progetti o idee innovative.

Tra le altre iniziative in programma, inoltre, torna la cerimonia di consegna dei WMF Awards, I Premi del Web Marketing, che nelle scorse edizioni ha permesso di individuare campagne digitali virtuose per diverse tematiche: tra le persone premiate si ricordano Papa Francesco, Pif, Giorgio Chiellini, Cristiano Pasca, mentre tra le aziende che sono state insignite dei WMF Awards Whirlpool, ActionAID Italia, Save the Children, Mulino Bianco e Casa Surace.

Per la prima volta, inoltre, sarà presentato il Digital Job Fair, la fiera rivolta alle professioni digitali che include il servizio di recruitment gratuito offerto dal Festival, il Job Placement, la Sala HR e la Sala Employer Branding, dove le aziende potranno presentare le proprie attività e individuare nuove risorse senior e junior da inserire all’interno del proprio team.